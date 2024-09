¿De verdad es más eficiente la UNAM que la UCR?

El 26 de agosto anterior, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionó abiertamente la eficiencia de la Universidad de Costa Rica (UCR).



Lo hizo mientras debatía con el rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias, en el programa 7 Días, que esa noche le abrió los micrófonos a ambos para disertar sobre la álgida negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025.

En ese espacio, Acosta presentó un recuadro donde comparó directamente el aporte estatal que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el de la UCR, su cantidad de estudiantes, staff académico y finalmente la posición de ambas en el prestigioso ranking de Quacquarelli Symonds (QS), que anualmente evalúa a más de 800 universidades en todo el mundo.

Los resultados presentados por Acosta fueron contundentes: con un aporte estatal de 0,15% (como porcentaje del Producto Interno Bruto, al 2024), el centro de estudios mexicano es 94 del ranking mundial, mientras que la UCR recibe 0,59% del PIB tico y aparece en el puesto 497 del escalafón.

No solo eso, la UNAM acogió en 2023 a 373.682 estudiantes y la UCR a 44.057, es decir, la universidad mexicana destinó menos recursos que la tica a cada uno de sus estudiantes, pero obtuvo mejores resultados en esa clasificación.

Todos esos datos fueron cotejados por este medio con información tanto de la UNAM como de la propia UCR.

¿Es realmente más eficiente?

“Es muy interesante que cualquier análisis comparativo, para que sea serio, tiene que tener claro cuáles son las bases de comparación, cuál es la metodología. ¿Estamos usando la misma metodología comparación? No sabemos, es una incógnita porque nada más dan el eslogan, hacen el efecto, pero no explican.

Guillén hizo hincapié en que el problema con comparaciones tan abiertas es que no permiten determinar qué hace cada centro de estudios con esos recursos, sus niveles de inversión en temas como las investigaciones que realiza, el costo de estas o el impacto social que persiguen sus decisiones.



El otro punto que el Ejecutivo cuestiona, que también discute la UCR, es el del superávit.

La propia Contraloría General reveló que, en este momento, del FEES 2024 no se han ejecutado ₡82 mil millones, de estos, casi ₡54 mil millones están en las arcas de la UCR.

El Gobierno ha insistido en que no es justo que, en momentos de estrechez fiscal, las universidades pidan más recursos cuando tienen “ociosos” montos tan elevados.

Sin embargo, Guillén defiende que eso no solo es una mentira, sino que además es algo que el ministro Acosta sabe y entiende.

“Hay una realidad que no es la que se presenta cuando se dice que tenemos recursos, que para qué queremos más. En realidad, es una forma de contabilizar los recursos que no refleja la realidad de la operación, es decir, nosotros no tenemos recursos ociosos, no tenemos recursos que no estemos utilizando, es la forma en que se ha venido desarrollando esa contabilización a partir de la aplicación de la Ley 9635, la regla fiscal, que su implementación en el 2020 nos generó una dinámica muy diferente de ejecución presupuestaria”, dijo.