Naomy Valle apunta a su regreso al ring en setiembre

La boxeadora costarricense Naomy Valle se prepara para volver a la acción en septiembre, en lo que sería una nueva pelea bajo el respaldo de Most Valuable Promotions (MVP), promotora de Jake Paul y Nakisa Bidarian.

La pugilista tica adelantó que existe una alta probabilidad de que el combate por las 108 libras se realice en Canadá, aunque aún no hay una fecha oficial confirmada.

“Bueno, y de hecho ya estoy superemocionada, ya quiero pelear, más con MVP. Ya estábamos hablando estos días con Nakisa sobre cuándo será mi próxima pelea y creo que será en setiembre, pero todavía no puedo decir la fecha exacta. Ahí les digo que sí, por ahí finales de setiembre”, declaró Valle.

MVP, que recientemente incorporó a su hermana Yokasta Valle, ha mostrado su compromiso de impulsar las carreras de ambas atletas. “Estamos realmente orgullosos de que ellas dos se unan. Número uno, lo que queremos es que Yoka y Naomy crezcan, elevarlas y que puedan desarrollarse en esa parte”, señalaron desde la promotora.

Además, la empresa confirmó que estudia la posibilidad de realizar un evento en Costa Rica, específicamente en el Estadio Nacional, con precios accesibles para el público. La intención es que el costo de las entradas no sea un impedimento para que los aficionados puedan disfrutar de una velada de boxeo internacional.

La posible pelea en Canadá representaría un nuevo reto para Valle, quien busca consolidarse en el plano internacional y continuar sumando victorias a su carrera profesional.