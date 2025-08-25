XTERRA Costa Rica vivió su fiesta en Las Catalinas

El XTERRA Costa Rica puso a prueba a 725 atletas en Las Catalinas, Guanacaste.

Además, también compitieron 155 deportistas de aguas abiertas, 270 de trail running y 300 de triatlón.

La triatleta Raquel Solís, de Coopenae - Wink, revalidó el título que consiguió el año pasado en la primera edición.

Solís completó los 1.500 metros de natación, 28 kilómetros de mountain bike y 10 km de trail en 3:06:54.

La atleta olímpica ecuatoriana Elizabeth Bravo (3:14:43) fue segunda y la tica Mauren Solano (4:58:33).

“La verdad estoy muy contenta porque me sentí muy fuerte, he venido mejorando conforme ha avanzado el año y me motiva mucho sentirme tan bien. El Mundial en definitiva es algo que me tiene muy feliz y quiero ir a probar como es el nivel internacional en esta modalidad, sin duda es un gran reto que me emociona mucho”, comentó Raquel.

Por su parte, en la categoría masculina, el tico Álvaro Campos fue el ganador con un tiempo de 2:42:31. El ecuatoriano Gabriel Terán (2:42:53) y Federico Venegas (2:44:31) de Coopenae - Wink, completaron el podio.

“Fue una experiencia muy bonita, realmente este evento es de los mejores que hay en el calendario nacional y yo feliz de estar acá. El circuito es realmente duro pero estaba buscando eso, sufrir un poco y exigirme. Un evento de este calibre en casa de verdad que es espectacular y no me lo podía perder”, indicó Campos.

En la distancia sprint (750 metros de natación, 19 kilómetros de mountain bike y 5 km de trail) el podio masculino lo compuso Adrián Martínez, Andrés Pérez y Wilson Morales; y el femenino Elena Fornoni, Alejandra Proano y Priscila Solís, del equipo de la cooperativa.

Mientras tanto, en trail running se realizaron tres distancias: 5.5, 15.6 y 31.2 km.

La distancia de 5.5 fue ganada por Josué Murcia e Irene Espinoza, ambos atletas Coopenae - Wink. Pedro Chacón, también de esta agrupación, se dejó el triunfo en 15.5 km, mientras que Priscilla Portuguez ganó la categoría femenina.

En 31.2 km Gabriel Quirós y Paola Herrera fueron los ganadores. En aguas abiertas se realizaron pruebas de 400, 800, 1600 y 3200 metros. También hubo una carrera para niños.

Este evento entregó 28 cupos en el triatlón distancia XTERRA para el Campeonato Mundial XTERRA y 58 cupos en la distancia de 31.2 km de trail running.