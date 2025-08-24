Vingegaard asesta un golpe sobre la mesa en primera llegada en alto de la Vuelta

El corredor danés Jonas Vingegaard asestó un golpe sobre la mesa al adjudicarse este domingo la segunda etapa de la Vuelta a España, la primera con final en alto en Limone Piemonte (norte de Italia), tras reponerse de una caída unos kilómetros antes.

Vingegaard, máximo favorito a llevarse la ronda española y que tuvo que cambiar de bicicleta tras sufrir una caída a 26 km de la llegada, superó al italiano Giuliano Ciccone en un emocionante esprint, que lo catapultó al liderato que ostentaba el belga Jasper Philipsen.

"Para ser honesto, no tenía ganas de dejar pasar una victoria de etapa. Hemos tenido ocasión y por supuesto hemos ido a por ella", declaró en la meta el danés.

"Estoy muy contento, hacía mucho tiempo que no ganaba. Cuando arrancó Ciccone creí que no le podría superar, pero quedaba más de lo que pensaba para meta y pude remontar. Me he caído, pero el suelo mojado me ha beneficiado", declaró Vingegaard en meta.

Con esta victoria, el corredor escandinavo se vistió de rojo en las primeras de cambio después de irse al suelo y reincorporarse al pelotón para cruzar primero la meta de un puerto de montaña de segunda categoría, en un final que estuvo marcado por la lluvia.

La caída afectó a unos diez ciclistas a la salida de una rotonda, la mayoría del equipo Visma de Vingegard. Pero la peor parte se la llevó su compañero Axel Zingle, a quien le colocaron el hombre y pudo seguir en carrera, aunque cruzó la meta el último, a más de 24 minutos de su compañero.

Se trata del tercer triunfo de etapa de Vingegaard en la Vuelta. En 2023 se impuso en el alto del mítico Tourmalet, en los Pirineos, y cuatro días después en Bejes.

"Queremos dar pelea".

En tercer lugar, quedó el francés David Gaudu, mientras que el colombiano Egan Bernal acabó cuarto en la etapa, la misma posición que tiene en la general, a diez segundos del líder.

"Hasta que se puso a llover, la etapa fue súper tranquila; luego, con la lluvia, todos quisimos estar delante y fue todo más tenso", reconoció Bernal, que se mostró ambicioso.

"No sé si es muy osado decirlo, queremos dar pelea, sería muy triste partir de una carrera pensando en el segundo puesto", recalcó el corredor latinoamericano.

La tercera etapa, que se disputará el lunes entre San Maurizio Canavese y Ceres, presenta un recorrido llano de 134,6 kilómetros.

La subida de segunda categoría a mitad de la etapa (alto de Issiglio) y un final en alto (2,6 km al 3,6% de desnivel) limitará las opciones de los esprínteres puros en favor de ciclistas más polivalentes.



