¡Insólito! Ajedrecista rusa intentó envenenar a su rival

En Rusia se reportó un hecho sin precedentes en el ajedrez y es que durante un torneo, una ajedrecista intentó envenenar con mercurio a su rival.

El hecho se dio el 2 de agosto, cuando Amina Abakárova, campeona del Distrito Federal Cáucaso Norte, fue detenida por intentar envenenar a su rival, Umayganat Osmanova, al colocar mercurio en el tablero de juego.

Las cámaras de seguridad del evento captaron estas imágenes que le están dando la vuelta al mundo y que difunden medios internacionales como el Excélsior, Telemundo, Infobae, entre otros.



A chess tournament in the Russian republic of Dagestan took a dramatic turn when a player was accused of poisoning her opponent with mercury.



Amina Abakarova approached her opponent's table before the start of the match and spilled mercury near the chessboard. pic.twitter.com/vh2YpVmpDU