De ₡550 mil a ₡0: Atleta olímpica Milagro Mena se queda sin beca

Desde el pasado 24 de marzo, Teletica.com ha realizado diversas publicaciones sobre las becas de renovaciones a 104 atletas y paratletas. En la entrega de este miércoles se detalla el caso específico de la ciclista olímpica Milagro Mena.

Mena pasó de recibir una beca ₡550.000 en 2024 a un monto de ₡0 para este 2025, esto pese haber representado a Costa Rica en los Juegos Olímpicos París 2024.

Este medio contactó a todas las partes involucradas para conocer sus diferentes versiones, ya que Mena es una de las deportistas destacadas del país.

Milagro Mena: "Me están excluyendo del todo"



La ciclista contó el paso a paso desde su óptima: "Yo escribo a la Federación sobre cómo estaba el proceso de las becas y me indican que no se va a renovar y cito a Marco Taylor, Secretario Junta Directiva Fecoci, él me dice que se va a dar prioridad a atletas de proyección. Yo le puse que claro, que yo entendía, que cuál es el punto de ponerme a mí a llenar todo de nuevo para un primer ingreso si ellos no quieren renovarme. Yo hablé con el Icoder y de ahí me dijeron que ya tenían mis datos en la base de datos".

"Ellos me dicen que lo quieren es darle proyección a nuevas generaciones, luego fue donde yo escribí a Icoder a la Comisión de Selecciones, él me indicó que podía enviar un correo a ellos sobre lo sucedido. Lo que me decía la federación, en pocas palabras, es que yo estoy vieja, que no estoy en un proceso de becas y mi tema como seleccionada nacional simplemente se queda acá, pero yo fui la única de ciclismo que estuve en París 2024, evidentemente yo sé que no me van a dar el mismo monto o aumentar, uno siempre necesita, uno sabe que cuando el ciclo se abre nuevamente, las becas tienden a bajar, pero ellos me están excluyendo del todo".

Mena, de 31 años, acudió al Icoder para tratar el tema de su beca, pues no aparece dentro de los 104 deportistas que tienen renovación.

Actualmente, Milagro está en El Salvador en medio de una competencia en la que marcha como la mejor tica.

"Estamos en San Salvador y al final de cuentas, en la carrera que tuvimos del día de ayer quedé como mejor costarricense, se sigue denotando, yo soy la atleta mayor y sigo dando mis resultados, no es que mis resultados están siendo malos", añadió



Y agregó: "No es simplemente apartar al atleta que tiene toda la experiencia y ha venido aportando, el año pasado quién estuvo ahí (en París 2024), de todo ciclismo quién estuvo ahí, yo no estoy quitando el hecho, yo fui una atleta de proyección, pero tampoco es dejar sin ayudar, como atleta seguimos necesitando, siento y mi perspectiva es que se está queriendo apartarnos".

Marco Taylor Garino, Secretario de la Junta Directiva Fecoci: "Nosotros no somos los responsables de reunir los documentos, el responsable es el atleta".



Por su parte, Marco Taylor Garino, Secretario Junta Directiva Fecoci, explicó que "la convocatoria de becas en el Icoder se abrió en noviembre del año pasado para 2025, se pidió primero si se quería renovar a los atletas que ya tenían, nosotros en el mayor de los casos dijimos que no, esto como una estrategia porque casi siempre solo nos asignaban a los que ya estaban y nunca había mucha oportunidad para atletas de proyección".

Taylor explicó que "en este caso se procedió a decirle a los atletas que no se pidió que renovaran, que lo presentarán dentro de la convocatoria como de primer ingreso, nuevamente. Así se hizo, la Federación publicó en sus redes sociales, tal cual estipula el reglamento del Icoder, el 29 de noviembre la convocatoria para los atletas que querían pedir becas de primer ingreso".



Desde el criterio de Taylor. "las Federaciones nacionales reciben la documentación, que es obligación del atleta presentar, no es que la Federación debe andar detrás del atleta, una vez que la tiene, la envía. En este caso, nosotros no recibimos ningún tipo de documentación de parte de Milagro, al cierre que fue el 10 de enero. Por eso es que en las solicitudes de primer ingreso la beca de ella no se fue, ella (Milagro) no envió de acuerdo a la publicación como se solicitaba a todos que se enviara la documentación.

Taylor hizo hincapié en que "nosotros no somos los responsables de solicitar o reunir los documentos, el responsable es el atleta, una vez que el atleta los reúne, previo a la convocatoria que hacemos nosotros, nosotros lo pasamos a Icoder. Si la persona no cumple con las fechas, pues qué pena, no es problema nuestro (...). No es que sea responsabilidad nuestra, se notifican de forma pública en la página y nuestras redes sociales, ya si no lo ven o no lo presentan, no es resorte nuestro.



Taylor concluyó: "Igual en el caso de ella, no sé reglamentariamente si la comisión hará algo, no tengo claridad, pero ya tampoco es de resorte nuestro".



¿Qué dice el Icoder?

Teletica.com conversó sobre este tema con Juan José Villalobos, coordinador de la comisión permanente de selecciones nacionales, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).



En el caso específico de Mena, Villalobos afirmó que "no aparece (dentro de las becas). Está en proceso de revisión. Hay una solicitud expresa de la deportista para que se evalúe el caso de ella y en ese proceso estamos".

Además, comentó que en las próximas semanas se va a tomar una decisión.



"Las próximas semanas se va a tomar una decisión en relación con el monto, porque las personas que la tenían que postular no la postularon para renovación, la deportista al darse cuenta de eso hace su descargo y en este proceso en las próximas sesiones estamos en la evaluación de la respectiva solicitud a aquellos deportistas que las federaciones no avalaron", concluyó.

Según este cuadro, de los 14 atletas y paraatletas que fueron a París 2025, hay cuatro aumentos, cuatro casos quedaron igual y seis disminuyeron.

Los aumentos fueron para Sherman Guity, Brisa Hennessy, Gerald Drummond y Sebastián Sancho.

Quedaron igual Alondra Ortiz, Alberto Vega, Camila Haase y Ernesto Fonseca.

Disminuyeron Milagro Mena, Andrés Molina, Diego Quesada, Pilar Riveros, José Pablo Gil y Paola Arana.

