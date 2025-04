"Sin el deporte, probablemente sería un criminal", dice campeón que sorprendió en París 2024

El botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico de 200 metros el año pasado en París, habló este miércoles de la importancia del atletismo en su vida y estimó que "sin el deporte probablemente sería hoy un criminal".



Con un tiempo de 19 segundos y 46 centésimas en la final olímpica del 8 de agosto de 2024, Tebogo hizo historia al convertirse en el primer atleta africano en lograr el oro olímpico masculino en esa prueba y en el primer campeón olímpico de la historia de Botsuana.



Pero la historia personal de Tebogo (21 años) podría haber sido muy diferente, según explicó él mismo en una videoconferencia: "El deporte me ayudó mucho porque creo que sin el deporte probablemente sería hoy un criminal".



"En el barrio en el que crecí había muchos criminales, era la única forma de sobrevivir", continuó. "Pero gracias al deporte comprendí que debía ir a la escuela y con el entrenamiento quedas cansado, ya no tienes tiempo para vagar por las calles o entrar en casa de la gente", apuntó.



"Una vez que entendí eso, intenté entrenar a algunos amigos y ahora juegan al fútbol. Siempre nos preguntamos dónde estaríamos si esto no hubiera funcionado", admitió.



Tebogo pronunció estas palabras en el marco de un evento del programa Kids Athletics de la Federación Internacional de Atletismo, que busca incitar a los niños y adolescentes de 4 a 14 años a hacer deporte.



"Al principio estaba más en el fútbol, como extremo izquierdo, pero mis profesores de la escuela me animaron a hacer atletismo", contó el velocista en este evento que reunía a un millar de niños en los terrenos donde él entrenaba en sus inicios.



En la final olímpica de 200 metros, Tebogo superó en el podio a los estadounidenses Kenny Bednarek y Noah Lyles. Ese último había sido campeón olímpico de 100 metros días antes, pero llegó a la final de 200 mermado físicamente al encontrarse enfermo de covid-19.



"Una vez terminada la carrera podemos ser amigos, la vida continúa. La arrogancia (de Lyles)... Es buena para vender nuestro deporte. Pero yo prefiero mantenerme discreto, es mi personalidad", dijo este miércoles.



El pasado fin de semana, Tebogo terminó segundo en los 400 metros en la reunión de Melbourne (Australia). La próxima semana correrá un 200 metros en Botsuana y después estará en las reuniones de la Liga de Diamante en China, en Xiamen (26 de abril) y Shanghái (3 de mayo).