Atleta muere en medio de competencia en los CrossFit Games

El atleta serbio de CrossFit Lazar Dukic murió este jueves en medio de un evento de los CrossFit Games, realizado en Fort Worth, Texas.

El equipo de Dukic dijo a los organizadores que su atleta no salió del agua, lo que provocó que un equipo de buceo fuera a buscarlo.



"Tenemos entendido que Lazar nunca cruzó la línea de meta y hay equipos de búsqueda en el lago Marine Creek buscándolo. No se conocen más detalles en este momento", informó Barbell Spin en Instagram.

Sin embargo, minutos después, la organización del evento informó sobre la muerte de Lazar.

JUST IN: Serbian CrossFit athlete Lazar Dukic disappears under the water just moments before crossing the finish line during the 2024 CrossFit Games.



Dukic’s team told the organizers he didn’t emerge from the water which prompted a dive team to look for him.



"It is our… pic.twitter.com/Q0jcYJfbLf