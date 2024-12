TSE tiene 19 expedientes abiertos por presuntas violaciones de medios al Código Electoral

La Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene 19 expedientes abiertos por presuntas violaciones de medios de comunicación al Código Electoral.

Así lo explicó a Teletica.com Héctor Fernández, director de ese despacho, y quien precisó que, como "medio de comunicación", el TSE entiende también perfiles de redes sociales o páginas de acceso público, por lo que no se restringe solo a televisoras, radioemisoras u otros medios tradicionales de prensa.



Se trata de supuestos incumplimientos del artículo 138, que versa sobre las reglas para la elaboración, publicación y difusión de encuestas y sondeos de opinión.

“A la fecha tenemos 19 expedientes en proceso por esta conducta concreta, es decir, publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión, sea el día de las elecciones o los tres días inmediatos anteriores.

“Lo que la norma trata de proteger es la libre determinación del votante, es decir, que el votante no se vea expuesto a presiones ese día (de las elecciones), entonces no importa si la encuesta se hizo días o semanas antes, si se mantiene en un sitio o en un medio que sea de acceso público, como por ejemplo medios digitales y que no se quite, pues eso es un problema”, aseguró Fernández.

El tema con esa interpretación es que todos los medios que hayan publicado encuestas o sondeos, incluso mucho antes de la veda electoral, estarían obligados a eliminarlas u ocultarlas el día de la elección y los tres días anteriores.

Ese fue el caso del Semanario Universidad, que reveló este lunes la decisión del TSE de condenarlo al pago de ₡2.311.000 por la presunta violación a la veda, luego de que una funcionaria del tribunal observara en su sitio web, el propio día de las pasadas elecciones presidenciales, una encuesta que había sido publicada cuatro días antes, es decir, previo al periodo de prohibición.

“En Derecho sabemos que hay cosas que sí pueden hacerse y cosas que no, es decir, si eso pasa en la edición impresa que usted sacó la semana anterior, pues obviamente no se puede quitar, pero si es una edición digital nadie puede alegar ignorancia de la ley y la norma lo que dice es que no pueden estarse difundiendo, es decir, no pueden estar accesibles ese tipo de informaciones.

“Y no es algo que requiera un esfuerzo extraordinario, es simplemente eliminar ese post o esa publicación de una página, entonces ahí sí hay un deber de cuidado y eso es lo que estamos nosotros viendo, ¿por qué? Porque al final la conducta que se sanciona, lo que se está protegiendo no es si fue la primera vez que se publicó o si se había publicado anteriormente, eso es lo no lo que se está protegiendo, lo que tenemos nosotros que velar es porque el elector no tenga ese tipo de injerencias”, insistió Fernández.

No es el único caso

El diario digital El Mundo CR fue condenado por publicar un artículo de opinión en el que su autor hizo alusión a esa misma encuesta del CIEP por la que fue condenado el Semanario Universidad.

“Hace una transcripción de la encuesta que había publicado otro medio en un artículo de opinión, pero transcribe íntegra la encuesta; es decir, ahí se muestra la intención de voto”, explicó Fernández al respecto.

La semana anterior, el también medio digital AMPrensa fue notificado por el TSE sobre una presunta violación a esa misma norma, pero en su caso por realizar dos sondeos en la red social Facebook.

“Fueron dos sondeos que se realizaron en Facebook en noviembre, se le preguntó a las personas que si las elecciones eran hoy, cuál de estos candidatos ganaría. En este caso uno entre José María Villalta contra Lineth Saborío y otra de Rolando Araya contra Rodrigo Chaves, fueron dos imágenes y pedimos un corazón si es uno y un me gusta si es el otro, algo básico que no es una encuesta, no estamos acreditados, es algo básico en redes sociales,

“Yo siento que hay una persecución de periodistas y medios de comunicación, nos estamos viendo afectados por estas denuncias planteadas, en mi caso por cosas que pasaron en noviembre de 2021”, explicó Adrián Meza, director y dueño del medio.

Meza aseguró que tendrá audiencia ante la dirección el próximo 23 de enero, pero que fue notificado de que se expone a dos penas de ₡4.6 millones, es decir, poco más de ₡9 millones como máximo.

“En esa audiencia ante el Tribunal voy a defenderme, pero por lo que he visto con estas otras audiencias es muy posible que voy a ser sentenciado, pero no me voy a quedar tranquilo porque la suma es grande.

“Para un medio como AMPrensa una sentencia de ₡9 millones prácticamente me lleva al cierre, esa es la realidad, no somos un medio poderoso económicamente. En mi caso tengo que cerrar el medio”, aseveró Meza.

Muy grave

Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas, aseguró ante consulta de este medio que lo resuelto por la Dirección del Registro Electoral es una violación de la libertad de prensa y una amenaza al ejercicio de la profesión.

“No tiene ningún sentido que haya una intención o pretensión de que contenido periodístico deba ser ocultado o eliminado después de publicado. No conocemos ningún antecedente, ni en Costa Rica ni en otros países con entornos institucionales democráticos, en que una cosa de este tipo ocurra.

“Por eso es que nos parece que el Tribunal va a revisar posiblemente esta primera resolución administrativa, pero si no fuera así, el caso es muy grave y por eso es que no omitimos mencionar que si hay que actuar en instancias internacionales, lo vamos a hacer”, aseveró.

Noguera, quien en el pasado dirigió a medios como La Nación, aseguró no recordar de una resolución similar en sus años de ejercicio profesional y que esperarán la parte recursiva de la resolución de la condena de Semanario Universidad (que ya se presentó ante el Colegio) para tomar una decisión.

“Hoy tenemos sesión y es altamente probable que el tema lo vayamos a discutir ahí, pero de manera preliminar, dado que esto nos informaron el viernes pasado, decidimos esperar a que se dé la fase recursiva, que en efecto va a ejercer el Semanario, y vamos a estar vigilantes.

“Esperamos que el Tribunal tenga, digamos, una revisión positiva del caso, pues si fuera lo contrario, pues probablemente tomaríamos otro tipo de acción, en resguardo de los intereses de nuestros colegiados y también, en general, del desarrollo de la libertad de prensa, porque de eso es de lo que estamos hablando aquí”, finalizó Noguera.

La Dirección del Registro Electoral confirmó que no todos los 19 expedientes en trámite han sido notificados.

En todos los casos, las condenas pueden ser recurridas ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones como instancia última.