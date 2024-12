TSE le cierra las puertas a recolección de firmas para referendo de “Ley Jaguar”

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) archivó este miércoles la solicitud de recoger firmas para llevar a referendo la llamada “Ley Jaguar”.

Se trata de la solicitud que había planteado semanas atrás Édgar Espinoza, esposo de la oficialista Pilar Cisneros.

Igual que habían hecho en noviembre pasado, los magistrados electorales resolvieron que la reforma planteada a la Ley Orgánica de la Contraloría General “no incorpora un aspecto hasta el momento no regulado en el ordenamiento jurídico, no representa una reforma en el sistema y no agrega ni elimina ninguna competencia de la Contraloría”.

“Es solo una “repetición normativa”, que es cuando la legislación dice algo de una forma y se desea crear otra que expresa lo mismo con otras palabras”, dijo el tribunal.

Esa resolución ya se había emitido para la solicitud que otro ciudadano, Alberto Cabezas Villalobos, había hecho por esa recolección de firmas para la ley estrella del gobierno de Rodrigo Chaves.

Con esta decisión, a la ansiada reforma del Ejecutivo solo le queda la vía legislativa, donde los diputados han insistido en que el cambio, ya avalado por la Sala Constitucional, se puede hacer vía reforma legislativa y sin necesidad de ir a un referendo que le costaría al país más de ₡3 mil millones.