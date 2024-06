Ministra sobre negociación del FEES: "Podemos hacer esto sin que sea un circo mediático"

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, aspira a que las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de este año se lleven a cabo en la mesa en un marco de respeto, y no en la prensa o en las calles.

Así lo hizo ver la propia jerarca en declaraciones a los medios de comunicación en la zona mixta posterior a la sesión del Consejo de Gobierno del miércoles, a una semana de la primera sesión de la Comisión de Enlace para la definición del presupuesto con el que contarán las universidades públicas en 2025.

Al ser consultada por la prensa, Müller evitó dar a conocer el monto que se prevé destinar a dicha partida y enfatizó en que el mismo se revelará hasta la conferencia final de la negociación.

"Es parte de lo que hemos conversado con ellos (rectores y representantes estudiantiles) y va a salir en la negociación. Esta negociación no es en la prensa, eso es lo que quiero que me comprendan. No es en la calle y no es en la prensa. Respeten eso, por favor.

"Déjennos mostrar que somos gente responsable, profesional y que podemos hacer esto sin que sea un circo mediático. Aquí hay una responsabilidad de ambas partes, queremos coordinar. Hemos trabajado juntos para prepararnos para esto de manera madura y así lo queremos manejar. Les pido respeto a esto. No vamos a adelantar ningún número, por más cientos mil veces que lo pidan, no vamos a dar ningún número. Vamos a hacer una sola conferencia al final de la negociación", aseveró la ministra.