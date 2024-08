Horacio Elizondo sobre el VAR: “Al inicio vamos a ver buenas decisiones, pero un poco lentas”

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, se refirió a la llegada del VAR a Costa Rica a partir de la fecha 9 del Apertura 2024.

Estos fueron todos los detalles que anunció Elizondo.

Transparencia y publicación de análisis del VAR:

Nosotros tenemos la ventaja de que mucha gente ya está informada en el VAR. No se olviden que nosotros estamos empezando. Hay que darle tiempo a esta criatura. Yo creo que ni siquiera es nuestro objetivo futuro. Hay que hacerlo, es algo muy importante y eso sí sería más adelante, no en esta temporada, nos gustaría comenzar con el anuncio de lo que el árbitro acaba de decidir.

Estadio Santa Ana y certificado VAR en los estadios:

Luego de darle todas las posibilidades a Santa Ana cuando empecemos con el VAR, si no tiene la certificación deberá jugar en otra sede. No va a perder los puntos, olvídense de eso.

Mejoras en estadios:

Ustedes conocen como es la cultura de acá. Se ha avisado con mucho tiempo de anticipación. Se realizó un plan de cámaras. Se les dijo cuáles mejoras habían que hacer en los estadios para que todo pueda accionar.

¿Cuánto tiempo llevará para que haya eficacia en el VAR?

Certificamos 38 árbitros. Esto como el día que uno dice que quiere aprender a manejar y te dan el registro, eso no te asegura que sean un buen conductor o un mal conductor. Esto es lo mismo. Nosotros venimos monitoreando todo lo importante ya de este torneo para que luego ya con cinco fechas podamos comparar. No sé qué nivel de eficacia vamos a alcanzar. En este torneo se tuvieron errores, goles en fuera de juego no van a volver a haber jamás. Si el balón entró o no. Después quedará en seguir puliendo todo lo interpretativo. Sí se va a notar rápidamente con estadísticas claras que los índices van a subir. Se pierde mucho tiempo y hay que tener mucha paciencia. Acá nos va a llevar un poco más de tiempo hasta que tomemos más agilidad y ritmo y eso lo da la secuencia de los partidos. Ahora hay que hacerlo bien y rápido.

¿Cuánto tiempo durará?

El tiempo va llevar, hay jugadas que están en el límite, las imágenes, lo que escucha puede hacer demorar porque no termina de ver bien el ángulo de cámara. Eso hace que se vuelva lento. Por ejemplo, Benjamín Pineda tiene experiencia en el VAR. Al principio la agilidad… vamos por la justicia. Por ser ágiles no vamos a tomar malas decisiones. Al inicio veamos buenas decisiones, pero un poco lentas.

¿Cuál será la diferencia del VAR de Costa Rica al que se ve a nivel Mundial?

El fuera de juego semiautomático no lo tendremos desde el inicio. Quizás más adelante. Las mismas cámaras que usa la televisión son las que usará el VAR. Eso no quiere decir que nuestra tecnología sea mala. Estamos lejos en relación con el mundo para brindar ese montón de herramientas, pero estamos empezando.

¿Qué se hará en la jornada 22 que se juegan partidos al mismo tiempo?

Pueden pasar tantas fechas de la 9 a la 22. Estamos hablando de diciembre u estamos en agosto. Esa cuestión está prevista. Habrá dos o tres que se jueguen. Quizás sean cuatro, podría llegar a darse pero es medio difícil. Quédense tranquilos.