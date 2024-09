Fuerza Pública a Jafet: “Nos abocamos a la seguridad ciudadana y no tenemos ningún interés”

Este jueves en horas de la tarde, Eric Calderón de la Fuerza Pública le respondió a Jafet Soto sobre las aseveraciones de que la policía “quiere jugar fútbol.



“Nosotros nos abocamos al tema de seguridad ciudadana y no tenemos ningún interés”, aseveró el jefe de operaciones de la Fuerza Pública.

La polémica se viene dando desde que Calderón dio a conocer que “se le envió una nota a la Unafut donde le recomendamos el traslado del partido entre la Liga y Herediano, esto por las actividades cívicas que tenemos el sábado por la noche. Estamos en el punto alto de la antorcha y el acompañamiento a los centros educativos por el desfile de faroles, nosotros no es que cancelamos, es que hacemos una petición”.

La respuesta de Soto no se hizo esperar, y además de lo ya señalado, dijo lo siguiente: “Completamente fuera de lugar, que digan 48 horas antes que no se puede jugar cuando un plan para un partido se manda ocho días antes”.

Calderón explicó que recibieron “una solicitud el lunes por parte de la Liga Deportiva Alajuelense donde está manifestando de que tienen el partido el fin de semana contra Heredia. El miércoles se le hace de conocimiento a la Unafut y a la Liga la recomendación que no se haga ese día el encuentro”.

Añadió que no se contará con el recurso policial necesario para poder atender lo que suceda fuera del Morera Soto, ya que solo podrán disponer de un grupo pequeño de personeros policiales.

“Nosotros no podemos desatender el tema de seguridad ciudadana, el evento deportivo como tal provoca una concentración de personas en un punto específico y todo eso nosotros no podemos desatender, tenemos que colocar el recurso, lo que sí tenemos claro es que es muy probable que el recurso policial no se acerque ni siquiera a lo necesitado”, concluyó.