Hamilton cree que Norris puede arrebatarle el título a Verstappen

El piloto británico Lewis Hamilton cree que su compatriota Lando Norris todavía puede alcanzar y vencer al tricampeón mundial Max Verstappen en el campeonato de la Fórmula 1 de este año gracias al rendimiento de su auto y del equipo McLaren.

"Ha sido emocionante para los aficionados ver que este año puede llegar hasta el final. Aún existe la posibilidad de que Lando lo alcance", dijo este jueves el siete veces campeón del mundo en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Sao Paulo.



"Creo que necesita once puntos más (que su rival), o algo así, en cada una de las próximas carreras, lo que sin duda es posible con el rendimiento que tienen", agregó el corredor de Mercedes.

Hamilton, de 39 años, destacó además la emoción que ha traído el duelo entre Verstappen (Red Bull) y Norris al campeonato de 2024.



A falta de cuatro pruebas, incluida la de Sao Paulo, la penúltima de la temporada con carrera esprint, el neerlandés lidera la competición con 362 puntos, 47 más que el piloto de McLaren.



"Es realmente emocionante para el deporte", dijo Hamilton. "Los dos últimos años no han sido necesariamente tan emocionantes, con Max simplemente liderando".



Aunque fue medido en sus palabras, el británico consideró que volver a las trampas de grava puede frenar estilos agresivos de conducción como el de Verstappen, penalizado con dos sanciones de diez segundos en México el domingo pasado.



"Las zonas de salida de pista no ayudan. Si fuera grava o hierba, no lo harían", afirmó la estrella de Mercedes, quien fue víctima de tácticas similares por parte del neerlandés en el Gran Premio de Sao Paulo de 2021.



"Las normas siguen siendo las mismas que en 2021. Así que lo que vimos en 2021, conmigo y con Max, sigue ocurriendo hoy y continuará hasta que se haga un cambio", apuntó.