Keylor Navas presentó a su equipo de motocross

El guardameta costarricense Keylor Navas presentó este jueves a su equipo de motocross KN1 con el que espera no solo participar en el campeonato nacional, sino que poder acudir a competencias internacionales.

Se trata de un grupo de cinco niños y jóvenes promesas del motocross que contarán con todo el apoyo del actual guardameta del Newell’s Old Boys de Argentina.

Navas asegura que vio este proyecto como una posibilidad de apoyar y dar respaldo a las nuevas generaciones para que, a través de la disciplina y la pasión, puedan llegar lejos en este deporte.

“Desde pequeño, siempre soñé con practicar motocross, pero no tuve los medios ni las oportunidades. Sin embargo, ese sueño nunca se apagó. Hoy, que la vida me ha dado la posibilidad, quiero devolverle algo a la juventud de Costa Rica; vi el talento que hay en este país, y sentí que era el momento de formar un equipo que les brinde las herramientas y el respaldo que yo no tuve”, comentó Navas.