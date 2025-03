Norris y McLaren rebosan confianza en un GP de China que estrena la carrera sprint

Ganador de la primera carrera de la temporada, el pasado domingo en Melbourne, Lando Norris y la escudería McLaren rebosan confianza para el Gran Premio de China, que se disputará de viernes a domingo en Shanghái y que tendrá como aliciente la disputa de la primera carrera esprint, con puntos adicionales en juego.



Pese a las condiciones cambiantes encontradas por los pilotos en Australia (la clasificación del sábado se disputó con mucho calor y la lluvia apareció el domingo), Norris, vigente subcampeón del Mundo, y McLaren, ganador del último Mundial de constructores, demostraron que, por el momento, son los rivales a batir en 2025.



En el circuito de Shanghái se espera un tiempo bochornoso durante todo el fin de semana, lo que podría influir en el resultado de la carrera en una pista de 5,451km con largas curvas y bruscas zonas de frenado que suelen castigar mucho los neumáticos.

60 minutos para preparar el coche



Los pilotos y las escuderías se encontrarán, además, con la dificultad de que solo tendrán una sesión de entrenamientos oficiales (de 60 minutos de duración), el viernes por la mañana, para encontrar los reglajes idóneos para adaptarse al trazado chino.



Ese día, por la tarde, ya se celebrará la clasificación para la carrera esprint del sábado, que tendrá solo 19 vueltas (por 56 el Gran Premio del domingo), y repartirá desde 8 puntos al ganador hasta 1 al octavo clasificado.



Horas después se disputará la clasificación para la carrera del domingo, que establecerá un orden de parrilla diferente al del esprint, aunque los pilotos que tengan un accidente o dificultades mecánicas en la prueba corta pueden verse perjudicados y perder puestos en la salida del GP.



En Melbourne, Norris quedó por delante del neerlandés Max Verstappen, ganador con su Red Bull en el trazado chino en 2024, temporada que acabó con su cuarto título de pilotos al hilo.



Fue el regreso al calendario del Mundial de F1 del GP de China, que dejó de disputarse de 2020 a 2023 por la pandemia del covid-19.



Pero si hace un año Vertappen y Red Bull parecían imbatibles, esta temporada el favoritismo ha pasado a Norris y McLaren.



"Confío en que seremos muy rápidos en China, donde el año pasado no teníamos un buen coche", declaró Norris tras su victoria en Albert Park, donde la escudería británica hubiese logrado el doblete de no haber sido por la aparición de la lluvia y la salida de pista de Oscar Piastri, que perdió unos segundos que le relegaron al noveno puesto.



Hamilton y Ferrari en rojo



Tras Australia, Verstappen se mostró "sorprendido" del segundo puesto, consciente de que el Red Bull no es el coche arrollador de años anteriores. "Estamos a unos días de China y no estoy seguro que encontremos la manera de voltear la situación", reconoció un Verstappen que sueña con una quinta corona consecutiva, algo que sólo logró antes Michael Schumacher.



No sólo Red Bull dejó dudas en Australia (su segundo piloto, el neozelandés Liam Lawson se salió de la pista sin estar nunca en disposición de luchar por los puntos), sino que Ferrari también decepcionó.



Su gran fichaje para esta temporada, el británico Lewis Hamilton, que tiene el récord de victorias en Shanghái con 6, debutó con el 10º puesto y admitió que el coche es "mucho peor" de lo que pensaba.



Su compañero, el monegasco Charles Leclerc acabó en una discreta 8ª posición, cuando antes de Australia se veía a Ferrari como el principal rival de McLaren.



También superó con nota positiva el debut de curso en Australia Mercedes, con George Russell ocupando la tercera plaza del podio y con el joven prodigio Andrea Kimi Antonelli, 18 años, cuarto en su primera carrera al volante de un F1.



Y Shanghái en un circuito que tradicionalmente siempre le fue bien a la escudería alemana, donde se impuso en seis ocasiones, de 2012 a 2019.



Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) buscarán los primeros puntos de la temporada tras sufrir sendos accidentes en Melbourne, al igual que el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), uno de los debutantes en la categoría y que tampoco acabó el domingo.