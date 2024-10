Vanessa González sobre nominación en MQB: “No lo esperaba, todo está en manos de Dios”

La cantautora Vanessa González es una de las famosas nominadas en la tercera gala de Mira quién baila (MQB), el nuevo formato de baile de Teletica.



En el programa del pasado domingo, la artista costarricense y su bailarín, Bayron Ávila, salieron a la pista al ritmo de country y, aunque el público los acogió con aplausos, no fue suficiente para los jueces.



En una entrevista con Teletica.com, González contó cómo se siente por esta nominación.

​"La verdad no me lo esperaba, pero sabíamos que es parte del programa. Estoy tranquila, sé que tengo que trabajar más, según lo que dijeron los jueces. Yo me siento muy feliz con lo que logré, obviamente. Estoy saliendo de mi zona de confort. Estamos aprendiendo y ahora me toca aprender con más velocidad, hay que darlo todo y realmente queremos llevar esa ayuda a la fundación. Quiero seguir en la competencia y llevar la bandera de la salud mental, que fue por lo que entré acá", dijo.

La artista indicó que para su bailarín, Bayron Ávila, también ha sido un reto, pues es la primera vez que tiene una pareja fija de baile. Pese a ello, dice que es un excelente coreógrafo y un gran maestro.