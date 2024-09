Marvin Hidalgo sobre su salida de MQB: "Me voy triste pero con el corazón lleno de gratitud"

El narrador taurino Marvin Hidalgo y su bailarina, Tatiana Sánchez, fueron la primera pareja eliminada en la primera temporada de Mira Quién Baila. Su salida se anunció el pasado domingo, en a tercera gala del nuevo formato de baile.



Luego de ser nominados en la segunda gala de MQB, Hidalgo y Sánchez llegaron con fuerza al tercer programa, iluminando la pista de baile al ritmo de salsa. Los jueces destacaron el arduo trabajo que realizó la pareja y calificaron la presentación como "la mejor que ha presentado Marvin".

Y aunque los jueces quedaron encantados, el público tuvo la última palabra y, esta vez con una diferencia del 18% de los votos emitidos, Hidalgo fue eliminado por su contrincante Janeth García, quien baila con Michael Rubí.



Teletica.com conversó con el sancarleño sobre su salida del programa.

​"Me siento triste de ser eliminado, no es algo que quería y mucho menos que esperaba. Me voy triste pero con el corazón lleno de gratitud. A nivel general me siento agradecido con Dios, con mi familia, con la gente que me rodea, agradecido con Tati. Quiero resaltar el trabajo que hizo Tati. El Marvin que entró y que salió es otro completamente diferente, mejoré no solo en el baile.

"La producción le pidió a las parejas ensayar tres horas por día, Tati y yo ensayábamos seis horas al día. Las tres primeras eran las que la producción nos daba, luego ella se iba a dar clases y en la noche, a veces de 8 p.m. a 11 p.m., ensayábamos. Ese empeño que ella puso yo se lo agradezco", dijo.