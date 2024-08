Janeth García sobre su llegada a MQB: “Recibí la llamada entre risas y nervios”

Janeth García es conocida por su carrera como periodista y presentadora de televisión. Además, es creadora de contenido y maestra de ceremonias, aunque en el nuevo formato de Teletica, Mira quién baila (MQB) explorará una faceta que nunca ha practicado de manera profesional: el baile.



Pese a que García está de paseo por Medellín, Colombia, y le robaron el celular, pudo comunicarse con Teletica.com y conversar sobre los retos que conllevan ser parte de este nuevo programa.

​"Me siento muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para un formato tan bonito, alegre y querido por las familias costarricenses. La llamada me tomó por sorpresa, la recibí entre risas y nervios.

"Me encanta bailar, pero claramente no soy profesional, sé lo básico, en las fiestas familiares, en alguna boda que me inviten, siempre busco con quien bailar. Es algo que disfruto mucho", indicó.