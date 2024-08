Luis Montalbert sobre MQB: “No entiendo por qué acepté, creo que me gustan los retos”

El reconocido músico Luis Montalbert regresa a los escenarios, pero ahora para asumir un nuevo reto: bailar otros ritmos muy diferentes al rock.



El talentoso artista será uno de los 11 competidores de Mira quién baila (MQB), el nuevo formato de Televisora de Costa Rica, que estrenará el 15 de setiembre y se transmitirá los domingos en la franja horaria de 7 p. m. a 9 p. m.



No es el primer formato en el que participa Montalbert-Smith: él ganó la primera temporada de Tu Cara me Suena, tanto en ese programa como en Nace una Estrella ha sido profesor de canto.



Teletica.com conversó con el artista de 49 años y cofundador de Gandhi. Él dice que todavía no entiende por qué asumió este reto y, entre risas, confesó lo competitivo y perfeccionista que puede ser.

​"Todavía no entiendo por qué acepté, creo que porque me gustan los retos, salir de mi zona de comodidad. Me gusta ser profesor, pero ahora verlo desde el lado de ser alumno, aprender me gusta, pero entender que hay mucho que mejorar, como desde el otro lado, ese creo que va a ser mi mayor reto. "Últimamente, pienso mucho en eso, me preparo para ser alumno. Me encanta la idea, asumo este reto con un poco de miedo, pero con mucha responsabilidad. Es como soltar esas armaduras y entender que no sabemos hacer todo en la vida. Me exijo mucho, soy muy perfeccionista", mencionó.

El músico también indicó que siempre ha sido una persona muy activa, que le gusta alimentarse bien y hacer deporte, como la natación. Otra situación que deberá enfrentar es la división del tiempo, entre sus hijos “porque es el Uber oficial”; su esposa, Gandhi, las clases de canto que imparte y el programa. Por ello, dice que deberá priorizar comer y dormir “porque, a veces, lo olvida”.



Montalbert añadió que el mayor acercamiento que ha tenido al baile fue en TCMS y sus “pasos improvisados” con Gandhi. Cree que no tiene ventajas en ningún ritmo y, como ama la música, cualquier género que le toque bailar lo hará con mucha emoción.

​"Yo amo la música, a veces creo que bailé antes que cantar. Como te decía, me exijo mucho, quiero que todo salga con excelencia. Dividir el tiempo entre todo es complicado, pero si tengo que dejar ir cosas lo haré, todo por dar un gran show. "Algo que me preocupa es que me asignen una canción que no me motive, no me transmita, pero espero que no pase", subrayó.

El músico finalizó agradeciendo a su familia por el apoyo, a su esposa, hijos y aquellos amigos que creen en su talento como bailarín.