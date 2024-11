Ranking de Concacaf: Alajuelense es el número uno de Centroamérica

La Concacaf informó este viernes sobre el ranking de clubes y enumeró los 10 mejores clubes posicionados de Centroamérica, donde figuran cuatro clubes ticos.

Liga Deportiva Alajuelense es el número uno, seguido de Saprissa. El Herediano es cuarto y San Carlos el décimo.

En relación con los escalafones en general de Concacaf, la Liga es 41, los morados son 48, los rojiamarillos se ubican de 50 y los Toros del Norte son 59.

El puesto uno, dos y tres de Concacaf le corresponde al Columbus de la MLS, América de México y Tigres de México, respectivamente.

Este es el ranking de los mejores 10 clubes de Concacaf y de los mejores 10 clubes de Centroamérica

The Concacaf Club Ranking for November has arrived! 📊



▶️ @CruzAzul jumps into the top five pic.twitter.com/QUlus88LQo