Edson Soto sobre Campbell: "No ha tenido esa capacidad y ese brillo que todo mundo hubiera esperado"

Edson Soto guió pasos de Joel Campbell en el fútbol, lo conoció desde antes y puede hablar sobre lo que ve desde afuera en el jugador actual.

La carrera de Joel no está en discusión, pero sí su presente. Lo que ha mostrado en cancha vestido de rojinegro, en especial tras su regreso de Brasil.

Desde su arribo de nuevo al país, Joel suma 240 minutos en 7 partidos. Ha concretado un gol.

Soto dejó claro que no puede hablar del día a día de Campbell, pues no está cerca, pero sí emitió un par de comentarios al respecto.

Sobre su presente, Edson dijo que "en la actualidad lo que hemos visto es un jugador más normal, ya esa magia, ese estilo de fútbol que lo hacía ser diferente, últimamente ya no se ve, opinar del nivel actual y de su momento es un poco difícil porque yo siempre he dicho que solo los que están día a día pueden saber la realidad".



Al ser consultado sobre si el ambiente entre aficiones de Saprissa o la Liga pueden afectar su rendimiento o las mismas críticas.

"Habría que ver cómo son las semanas y los microciclos de trabajo para saber cuál es la realidad física de él que lo pueda llevar a volver a tener esa calidad, no me parece que sea un jugador tan grande, debería estar en el mejor momento de la madurez futbolística, todos sabemos la capacidad que tenía para llevar a una selección a un Mundial como en el 2018, pero todo mundo lo puede evidenciar que no ha tenido ese brillo, uno esperaba que en la Liga apareciera en los partidos importantes, pero no ha tenido esa capacidad y ese brillo que todo mundo, en su momento, hubiera esperado, solo los que están día día pueden verlo", añadió.