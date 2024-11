Guima sobre una final con Celso: "No es una foto común, muchos no la quisieran ver"

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, analizó el juego de ida de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí, que será este miércoles a las 7 p. m. en el Estadio Independencia.

Estos fueron los temas más destacados que tocó el técnico en conferencia de prensa.

Final ante Real Estelí: Realmente es un momento bastante importante para el club, para los jugadores, para el cuerpo técnico, nosotros cuando decidimos aceptar la invitación de la Liga para agregarnos al club era con el fin de estar en estas situaciones, de estar jugando finales y esta va a ser la primera final que nosotros vamos a estar participando desde que ingresamos al club. El venir acá a jugar en un sitio donde nos han atendido muy bien, donde el equipo rival además es un ejemplo de organización por estar en su segunda presencia en una final de Copa Centroamericana, habla muy bien del trabajo de su técnico. Estamos listos para enfrentar estos partidos.

Disputar una final al lado de su hijo Celso Borges: Celso se hace el fuerte, yo no tanto, es una oportunidad realmente maravillosa que el fútbol nos da, la posibilidad de estar juntos en una final, tenemos el primer partido mañana y el próximo miércoles en Alajuela. Personalmente, era un sueño que yo tenía de algún momento poder estar trabajando con él y creo que este momento y esta fotografía que va a quedar de esta conferencia de prensa, a la larga, va a tener muchos comentarios allá en Costa Rica, ya que no es una foto común, muchos no quisieran ver, así que bueno... encantadísimo de que el fútbol nos haya dado esta posibilidad.



Elección de los defensores centrales: Lo más tranquilo que uno puede tener como entrenador es saber que en todas las posiciones se está cubierto por un titular o no titular. Nosotros hemos ido dando oportunidad a Santiago Van der Putten desde hace varios partidos con el fin de que cuando se estuviera en este tipo de situaciones nos confirmara que podíamos confiar en él. Hay que terminar el entrenamiento, hay que ver los análisis de videos y tomar una decisión, cualquier decisión que tome es algo basado en la tranquilidad de que todos quieren una oportunidad. Solo es que no pase nada en la sesión y tomar la decisión.

Otoniel Olivas, técnico del Real Estelí: Supimos cuando estábamos terminando la merienda de la solicitud del profesor de acompañarnos, sabiendo que nosotros veníamos caminando y de saludarnos. Creo que eso dice mucho del profesor, de su humildad, y obviamente lo que conversamos son inquietudes profesionales de ambos. De mi parte conocer un poco las interioridades del crecimiento de este proyecto Estelí y él al mismo tiempo queriendo conocer más de lo que nosotros hacemos. Quedamos en quedar para hacer una visita allá al CAR cuando se dé la oportunidad e intercambiar conocimiento con mis compañeros en pretemporada. Eso me dice mucho de un profesional.

Mejor versión de Alajuelense: En las condiciones que estamos llegando, es decir, con la planilla prácticamente completa, eso siempre al entrenador y cuerpo técnico le da mucho más respaldo para tomar decisiones al escoger el 11 que va a comenzar, es un punto que quizás no se había dado tanto en otras ocasiones. La experiencia nos hace ver que no hemos ganado nada, es una de las mejores temporadas que este técnico ha participado, pero viene el complemento de la temporada, que es jugar finales como estas dos ahora con Real Estelí, las semifinales y finales del campeonato nacional y ahí podríamos hablar de una temporada redonda.

Sigo insistiendo, a veces hay clubes que se contentan con hacer la parte final bien y a la larga han conseguido resultados así, pero para el desarrollo del fútbol de un país, la exigencia de los cuerpos técnicos debe ser siempre durante todo el campeonato, que a veces el reglamento diga que nada vale haber tenido la cantidad de puntos que en nuestro caso tenemos prácticamente 10 puntos de diferencia con el que viene atrás, y eso lo he vivido en otros lados como en Colombia. Creo que la exigencia que nuestros futbolistas deben de tener mentalmente no deben de acostumbrarse a solamente dar el máximo cuando ya sean las finales. Eso para el desarrollo del fútbol de un país, eso no es conveniente y la exigencia nuestra desde que llegamos acá ha sido esa, cada partido darlo todo y jugar como si fuera una final.

Instancias finales: Cada partido es diferente, nosotros hemos ido encontrando en estos últimos partidos diferentes tipos de características de nuestros jugadores para enfrentar alguna situación, eso en estas instancias nos ha ayudado para rematar el torneo nacional que quedamos en primer lugar y nos ha ayudado para tomar decisiones para jugar estas finales.

José Giacone: Con José Giacone hasta fue entrenador de Celso en Liga Menor, nos conocemos todos, sé que él hizo una extraordinaria labor en Nicaragua, pero llamarlo, no creo que ni él me hubiera llamado tampoco. Nosotros tenemos suficiente información para enfrentar estas finales. Con la información que tenemos esperamos sacar esto adelante.



Gol visita: Como ya ha hecho Conmebol, UEFA, creo que esto no es bueno, pero las reglas son como son y nosotros ahora tenemos que hacer todo el esfuerzo. En este tipo de situaciones por este reglamento es mejor que cerrés de visita que en casa. Nosotros sabemos bien que lo que tenemos que hacer es ganar el partido.