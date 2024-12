Diego Campos también criticó al Herediano: "Hubo un solo equipo que trató de jugar fútbol"

El atacante rojinegro, Diego Campos, también se unió a las críticas hacia el fútbol practicado por el Herediano en semifinales y que los eliminó de la fase final del torneo.

Campos no se guardó nada y tiró con todo en los micrófonos de Teletica Radio.

“Hubo un solo equipo que trató jugar fútbol y eso se sabe, fue igual en los dos partidos. El problema es que sea solo uno y al otro que no juega fútbol se lo permitan la gente que tiene poder”, manifestó a Teletica Radio.

Campos resaltó que el portero rojiamarillo “desde el minuto uno perdiendo tiempo”.

“Es un equipo que trata de jugar fútbol, el otro no, el arquero desde el minuto perdiendo tiempo, no se repone lo que se tiene que reponer, el problema es que hay gente tan metida en el fútbol nacional, eso es grave, es como que este Guima ahí metido, no se puede”.