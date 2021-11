Diego Campos sueña con una oportunidad en la Selección

El atacante actualmente juega en el FK Jerv de Noruega después de su paso por el Chicago Fire.



Diego Campos estuvo de invitado en Teletica Deportes Radio y habló poco de su vida y su carrera como futbolista profesional.



El joven costarricense de 26 años juega actualmente para el FK Jerv de Noruega, anteriormente había estado en el Chicago Fire de la MLS, sus buenas actuaciones le permitieron dar el salto al viejo continente.



Su buen rendimiento y su regularidad han llamado la atención de muchos en nuestro país y llama la atención que no sea tomado en cuenta en Selección Nacional, incluso no ha sido contactado directamente por la Fedefútbol.



“Se que hace poco hubo un contacto con los entrenadores del equipo pero solo eso, a mi personalmente nadie me ha escrito ni me han contactado”, dijo Campos.



El atacante se muestra tranquilo, sin embargo sí le parece extraño que nunca nadie lo haya llamado o contactado.



“Entiendo que no me conozcan porque salí muy joven del país, pero me parece raro que con tanto internet no hayan visto que hay un jugador jugando todos los partidos y haciendo bien las cosas”, comento Campos.



A pesar de la situación el jugador cuando salió del país tenia el objetico claro de ser futbolista profesional y guarda siempre el sueño de pertenecer a la Tricolor.

“Siempre ha sido una ilusión grandísima estar en la Selección, para eso salí del país, para prepárame y ser futbolista profesional”, agrego el atacante.

De hecho Campos recordó la única vez que tuvo la oportunidad de defender los colores de su país.

"Estuve en una preolímpica con Paulo Cesar Wanchope, fue para un par de partidos en Estados Unidos, esa fue la única vez que estuve con ellos, luego nunca mas”, recordó el jugador costarricense.

El jugador es claro que más allá de todo el buen trabajo que ha venido realizando, debe esforzarse más por cumplir su sueno de integar el equipo nacional.

“He hecho las cosas bien pero no estoy diciendo que merezco estar, si me gustaría y es mi ilusión”, comentó Campos.

El atacante espera en un futuro cercano tener una oportunidad en la Selección Nacional, para eso dice que seguirá trabajando con la ilusión que lo hizo salir de Costa Rica por un futuro mejor.