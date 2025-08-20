No solo Manfred Ugalde: Feyenoord se interesa en otro delantero

El Feyenoord está interesado en el delantero maliense El Bilal Touré del Atalanta B. C. de la Serie A, según reportes de la prensa de Países Bajos, que también detallaron que Manfred Ugalde no llegará al club.

El analista del Feyenoord, el periodista Martijn Krabbendam, declaró a Voetbal International que Manfred no firmará con el club de Países Bajos.

"Creo que sí, inviable. Se oía hablar de 25 millones. Era una posibilidad, pero entonces surgió la pregunta interna: ¿deberíamos hacerlo? ¿Es moralmente correcto? Varios miembros de la junta directiva empezaron a tener dudas al respecto, y luego empezó a tardar tanto que también podría descartarse", dijo Krabbendam.

Sobre Touré, el comunicador indicó que "es complicado porque el Atalanta pagó treinta millones por él. Comprarlo no es una opción, así que es una cesión. Luego depende de si el club quiere cooperar. Puede que él esté dispuesto, porque él también quiere jugar".

La prensa internacional indicó que el club presentó este miércoles una oferta de préstamo mejorada por El Bilal Touré, según Feyenoord Transfermarkt en X.

El delantero tiene 23 años y tiene experiencia en la Ligue 1, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A. También ha disputado la Champions League y la Europa League.