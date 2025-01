Miguel Herrera: "Mi compromiso es al 100, no estoy para escuchar ninguna propuesta"

El nuevo seleccionador nacional, Miguel Herrera, dejó claro que llega comprometido con Costa Rica y que durante su estadía no escuchará otras ofertas de trabajo.

Además, adujo que venía con la esperanza de regresar a competir a una Copa del Mundo.

Debido a lo que sucedió con el argentino Gustavo Alfaro, quien se marchó para la Selección de Paraguay, a Herrera se le consultó sobre su compromiso y su respuesta fue tajante: "Mi compromiso es al 100, no estoy para escuchar ninguna propuesta".

—¿Cómo se siente al asumir este reto?

Estoy contento e ilusionado, quiero que Costa Rica sea protagonista en un Mundial, vienen cosas muy interesantes en este año de trabajo. La Selección está muy bien, lo venía haciendo muy bien. Hay que mantenerlo de esta forma. Llegamos a un equipo que es protagonista en nuestra área y no es una comparsa. Costa Rica come en la mesa de esos sin ningún problema, ha tenido mundiales mucho más trascendentes que otros equipos. No venimos con la esperanza de clasificar al Mundial y con eso cumplimos, queremos ser protagonistas en una Copa del Mundo.

—¿Qué lo sedujo para venir a dirigir a la Selección de Costa Rica?

Costa Rica es un protagonista de nuestra área, es una selección importante. Empezó a sonar mi nombre, me llamó Ignacio Hierro, no lo dudé, tenía mucho entusiasmo. Tengo mucha ilusión de estar en un Mundial.

—¿Cuál su reto inmediato al asumir la Selección?

Lo primero que tenemos es el repechaje de la Copa Oro, lo más importante es la eliminatoria mundialista y hay que mantener al equipo en el primer lugar e ir al siguiente paso. Armar al equipo lo más sólido posible para competir en el Mundial.



—¿Cuál es su compromiso con el proyecto?

Cuando llego a un lugar me comprometo al 100%, no estoy pensando qué sigue a mi futuro, estoy enfocado en mi presente. Estoy al 100% con Costa Rica, mi compromiso es al 100%, no estoy escuchando ofertas, recibí ofertas de Qatar, China, Japón, no estoy para escuchar ninguna propuesta que no sea ir a ver jugadores importantes para Costa Rica. Viviré en Costa Rica hasta el 31 de julio del 2026 y espero mucho más. Estaré en cuerpo y alma.

—¿La Selección Nacional no tiene una selección consolidada: cómo pretende potenciar al equipo?



Las figuras siempre son importantes, pero es más fácil trabajar con jóvenes, tienen un deseo de triunfo extraordinario. Un joven todo lo observa, quiere triunfar, todos buscamos que el día de mañana triunfemos.