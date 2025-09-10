La Sele siempre sufre al inicio de la fase final de las eliminatorias mundialistas

Luego de que el técnico mexicano Miguel Herrera fracasara en el inicio de la eliminatoria clave para Costa Rica con dos empates en dos partidos, la pregunta es: ¿Se queda o se va?

Desde la noche de este martes, los federativos analizan todos los panoramas de la Tricolor, entre ellos la labor de Herrera, quien no supo manejar una ventaja de 0-1 en Managua y de 2-0 ante Haití en el Estadio Nacional.

El propio Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, había revelado el dato el pasado 9 de junio en Teletica Deportes Radio.