Federativos se reúnen tras comprometer la clasificación al Mundial

Los miembros de la Federación Costarricense de Fútbol se reunieron apenas terminó el partido 3-3 ante Haití.

Osael Maroto, presidente, Sergio Hidalgo, vicepresidente, Joseph Joseph, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, e Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales mantuvieron una conversación.

La imagen fue captada por las cámaras en la transmisión de Teletica Deportes y por el personal de Teletica.com presente en el Estadio Nacional.

¿Será que conversaron sobre la posible continuidad del técnico mexicano Miguel "El Piojo" Herrera o sobre cómo la Tricolor no sabe manejar una ventaja en el marcador?

Así están los altos mandos de Costa Rica, reunión en cancha pic.twitter.com/kjvl4MK1AQ — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Por el momento ningún dirigente ha brindado su comentario sobre la Tricolor y sobre los temas que conversaron en el encuentro.

