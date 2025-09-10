Federativos se reúnen tras comprometer la clasificación al Mundial

Lo más destacado
La Selección Nacional dejó escapar, de nuevo, la ventaja en el marcador en la eliminatoria.
Los miembros de la Federación Costarricense de Fútbol se reunieron apenas terminó el partido 3-3 ante Haití.
Osael Maroto, presidente, Sergio Hidalgo, vicepresidente, Joseph Joseph, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, e Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales mantuvieron una conversación.
La imagen fue captada por las cámaras en la transmisión de Teletica Deportes y por el personal de Teletica.com presente en el Estadio Nacional.
¿Será que conversaron sobre la posible continuidad del técnico mexicano Miguel "El Piojo" Herrera o sobre cómo la Tricolor no sabe manejar una ventaja en el marcador?
Por el momento ningún dirigente ha brindado su comentario sobre la Tricolor y sobre los temas que conversaron en el encuentro.
Honduras sí pudo ganar en casa y se pone líder en grupo de La Sele
Honduras sí pudo cumplir en su casa al vencer 2-0 a Nicaragua y colocarse líder del grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, grupo donde está la Selección Nacional.
Romell Quioto (47') y Alexy Vega (90+1') concretaron para la H.
Con esta victoria, Honduras queda a la cabeza del grupo con cuatro puntos. Luego siguen Costa Rica y Haití con dos unidades, y Nicaragua con una unidad.
Keylor Navas: "A nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles"
El portero Keylor Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.
Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:
El público dio su veredicto: "Fuera Piojo"
La Sele tocó fondo. El aguacero horas previas al partido, el mal momento de la Tricolor y aun así, hubo gente en las gradas que llegó a alentar, pero terminaron yéndose con una amarga experiencia.
Ni las banderas que llevaron, ni la cercanía a la fiesta patria preparó el ambiente para un nuevo fracaso.
La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití
“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.
La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.
