Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití

“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.

La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.



Este es el hombre a hombre

Keylor Navas: Apareció en un par de ocasiones en el primer tiempo. En la segunda parte tapó el penal de Duckens Nazon, pero el rebote le quedó servido al jugador haitiano. Nada que hacer en el segundo gol que fue una chilena de Nazon.

Carlos Mora: Bien en la parte ofensiva, aportó velocidad en ataque. Le faltó precisión en el centro. La parte defensiva no es su fuerte. Se vio superado en labores defensivas. Salió de cambio al 81'.

Julio Cascante: Anduvo acertado en las coberturas y bien en el juego aéreo. En el segundo tiempo se llenó de dudas, al igual que toda la zaga. Salió de cambio al 84'.

Alexis Gamboa: Al igual que Cascante, aportó en el balón parado y brindó orden en defensa, excepto en el segundo tiempo cuando entraron las dudas.

Juan Pablo Vargas: Sin mayores problemas en la zaga en el primer tiempo, aportó en darle salida al equipo. Al 90+1' concretó el empate por medio de la táctica fija.

Joseph Mora: No aportó tanto en ataque como Mora por la banda derecha. Realizó el penal que llenó de dudas al equipo.

Orlando Galo: Estuvo solo en la contención y por momentos le faltó algún compañero o un socio ideal para mantener mayor equilibrio.

Kenneth Vargas: El mejor jugador en el campo. Aportó gol, asistencia, picardía, velocidad y mucho fútbol. Generó mucho vértigo. Salió de cambio al 81'.

Josimar Alcócer: Siempre buscó el mano a mano en el ataque y fue sinónimo de rapidez para meter en problemas a la zaga rival.

Alonso Martínez: Mucho empuje, potencia y peligro constante. Marcó el tanto de la tranquilidad.

Manfred Ugalde: De 9 pasó a ser un 10. Gran partido y distribuidor de balón tuvo el atacante. Pieza fundamental en el triunfo.



Kenay Myrie: Buscó llegar con profundidad a línea de fondo, intentó aportar en ataque.

Andy Rojas: Intentó generar desequilibrio, pero fue con más corazón que fútbol.

Anthony Contreras: Con su ingreso se buscaron piernas frescas y presencia en ataque. No se tuvo con claridad.

Ariel Lassiter: Ingresó al 90+1'.

Alejandro Bran: Ingresó al 90+1'.

Miguel Herrera: Los cambios llegaron hasta el minuto 81. Volvió a pagar caro su estilo ofensivo, pues careció de orden y equilibrio. Dejó escapar su ventaja 1-0 en Managua el viernes anterior y ahora en casa una de 2-0 frente Haití.