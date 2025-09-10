El público dio su veredicto: "Fuera Piojo"

La Sele tocó fondo. El aguacero horas previas al partido, el mal momento de la Tricolor y aun así, hubo gente en las gradas que llegó a alentar, pero terminaron yéndose con una amarga experiencia.

Ni las banderas que llevaron, ni la cercanía a la fiesta patria preparó el ambiente para un nuevo fracaso.

Y prueba de ello es que tras el empate 3-3 ante Haití el público dio su veredicto con un multitudinario: “Fuera Piojo, fuera Piojo”.﻿

¡Fuera Piojo, Fuera Piojo! La afición de Costa Rica no perdona pic.twitter.com/cCGagfXlTD — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

El técnico mexicano fue el principal señalado tras dos partidos sin victoria, dejar ir la ventaja ante los rivales más débiles del grupo ante Nicaragua y Haití y con cambios muy, muy retrasados.

Su rostro cabizbajo a la hora de abandonar el banquillo rumbo al túnel de camerinos fue la escena de un derrotado Piojo que salió enojado y ahora complica su camino.

Pero no fue el único señalizado, pues a su salida, los jugadores recibieron abucheos, reproches de falta de coraje y de aquellos que pone la gallina.

Los jugadores de Costa Rica se van abucheados pic.twitter.com/sjqYnqR6eA — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Solo unos cuantos desde los palcos de la directiva de la Fedefútbol les aplaudieron, pero bueno, al final la crítica no vendrá de ahí, pues hoy quedó demostrado que el que manda es el aficionado que está harto de los papelones.

Ahora, La Sele se juega la vida en Honduras, en una cancha que podría ser un verdadero infierno como lo es el estadio Morazán.