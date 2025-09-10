Lo más destacado
La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití
Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas
El público dio su veredicto: "Fuera Piojo"
Los aficionados llegaron al estadio pese a la lluvia y los malos resultados y aun así la Tricolor volvió a defraudar.
La Sele tocó fondo. El aguacero horas previas al partido, el mal momento de la Tricolor y aun así, hubo gente en las gradas que llegó a alentar, pero terminaron yéndose con una amarga experiencia.
Ni las banderas que llevaron, ni la cercanía a la fiesta patria preparó el ambiente para un nuevo fracaso.
Y prueba de ello es que tras el empate 3-3 ante Haití el público dio su veredicto con un multitudinario: “Fuera Piojo, fuera Piojo”.
¡Fuera Piojo, Fuera Piojo! La afición de Costa Rica no perdona pic.twitter.com/cCGagfXlTD— TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025
El técnico mexicano fue el principal señalado tras dos partidos sin victoria, dejar ir la ventaja ante los rivales más débiles del grupo ante Nicaragua y Haití y con cambios muy, muy retrasados.
Su rostro cabizbajo a la hora de abandonar el banquillo rumbo al túnel de camerinos fue la escena de un derrotado Piojo que salió enojado y ahora complica su camino.
Pero no fue el único señalizado, pues a su salida, los jugadores recibieron abucheos, reproches de falta de coraje y de aquellos que pone la gallina.
Los jugadores de Costa Rica se van abucheados pic.twitter.com/sjqYnqR6eA— TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025
Solo unos cuantos desde los palcos de la directiva de la Fedefútbol les aplaudieron, pero bueno, al final la crítica no vendrá de ahí, pues hoy quedó demostrado que el que manda es el aficionado que está harto de los papelones.
Ahora, La Sele se juega la vida en Honduras, en una cancha que podría ser un verdadero infierno como lo es el estadio Morazán.
La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití
“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.
La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.
Este es el hombre a hombre
Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas
La Selección de Haití sorprendió a todos con este golazo que significó el 2-2 momentáneo.
Duckens Nazon marcó un verdadero golazo de chilena para vencer a Keylor Navas.
Tal y como lo puede observar fue un tanto de gran factura, digno de una eliminatoria mundialista.
¡Golazo descomunal de Haití! Cierren el estadio pic.twitter.com/i1ZqWSNjzA— TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025