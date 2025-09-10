Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas

La Selección de Haití sorprendió a todos con este golazo que significó el 2-2 momentáneo.

Duckens Nazon marcó un verdadero golazo de chilena para vencer a Keylor Navas.

Tal y como lo puede observar fue un tanto de gran factura, digno de una eliminatoria mundialista.

¡Golazo descomunal de Haití! Cierren el estadio pic.twitter.com/i1ZqWSNjzA — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Este tanto dejó atónitos a los presentes en el estadio y a los que disfrutan del compromiso.