Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas

Tremendo segundo tiempo está realizando la Selección de Haití en el Estadio Nacional.

Keylor Navas. Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por Daniel Jiménez |9 de septiembre de 2025, 21:32 PM

La Selección de Haití sorprendió a todos con este golazo que significó el 2-2 momentáneo.

Duckens Nazon marcó un verdadero golazo de chilena para vencer a Keylor Navas. 

Tal y como lo puede observar fue un tanto de gran factura, digno de una eliminatoria mundialista.

Este tanto dejó atónitos a los presentes en el estadio y a los que disfrutan del compromiso.

