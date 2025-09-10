EN VIVO
Honduras sí pudo ganar en casa y se pone líder en grupo de La Sele

La H venció 2-0 a Nicaragua.

AFP
AFP
Por Daniel Jiménez |9 de septiembre de 2025, 22:30 PM

Honduras sí pudo cumplir en su casa al vencer 2-0 a Nicaragua y colocarse líder del grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, grupo donde está la Selección Nacional.

Romell Quioto (47') y Alexy Vega (90+1') concretaron para la H.

Con esta victoria, Honduras queda a la cabeza del grupo con cuatro puntos. Luego siguen  Costa Rica y Haití con dos unidades, y Nicaragua con una unidad. 

Los goles:

