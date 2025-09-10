La Sele
Honduras sí pudo ganar en casa y se pone líder en grupo de La Sele
La H venció 2-0 a Nicaragua.
Honduras sí pudo cumplir en su casa al vencer 2-0 a Nicaragua y colocarse líder del grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, grupo donde está la Selección Nacional.
Romell Quioto (47') y Alexy Vega (90+1') concretaron para la H.
Con esta victoria, Honduras queda a la cabeza del grupo con cuatro puntos. Luego siguen Costa Rica y Haití con dos unidades, y Nicaragua con una unidad.
Los goles:
⌚| 90+1' ¡GOOOOOL DE HONDURAS! ALEXY VEGA la define como crack y gesta el segundo— Deportes TVC (@DeportesTVC) September 10, 2025
⚽| #Honduras🇭🇳 2-0 #Nicaragua🇳🇮
🗓️ Eliminatorias Concacaf
📲 EN VIVO por
🔴Minuto a minuto