Honduras sí pudo ganar en casa y se pone líder en grupo de La Sele

Honduras sí pudo cumplir en su casa al vencer 2-0 a Nicaragua y colocarse líder del grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, grupo donde está la Selección Nacional.

Romell Quioto (47') y Alexy Vega (90+1') concretaron para la H.

Con esta victoria, Honduras queda a la cabeza del grupo con cuatro puntos. Luego siguen Costa Rica y Haití con dos unidades, y Nicaragua con una unidad.



Los goles: