La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití
Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas
Keylor Navas: "A nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles"
Detallamos todo lo que dijo el portero de la Selección Nacional tras el empate frente a Haití.
El portero Keylor Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.
Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:
Empate 3-3: "Es una situación difícil, estamos descontentos, la afición también, estamos perdiendo todos, estamos dando opciones para los otros equipos y eso no puede pasar".
Conclusión: "Es difícil ahorita mismo sacar una conclusión, no queremos perder, íbamos ganando 2-0, lo teníamos controlado, le damos armas al rival, a nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles".
Sin regalos: "En este momento es difícil, al final tenemos que ser conscientes de qué hacemos bien y qué mal para que nos pasen estas cosas, estamos en casa, no podemos regalar nada, nos vamos muy tristes, somos conscientes y ojalá podamos mejorar".
Apoyo: "Hay que apoyarlos a todos, tenemos que ser líderes positivos, hay que decirnos las cosas, pero siempre con intención de mejorar, con la intención de ir al Mundial".
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.
La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.
Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas
La Selección de Haití sorprendió a todos con este golazo que significó el 2-2 momentáneo.
Duckens Nazon marcó un verdadero golazo de chilena para vencer a Keylor Navas.
Tal y como lo puede observar fue un tanto de gran factura, digno de una eliminatoria mundialista.
¡Golazo descomunal de Haití! Cierren el estadio pic.twitter.com/i1ZqWSNjzA— TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025