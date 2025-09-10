Keylor Navas: "A nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles"

El portero Keylor Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.

Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:

﻿Empate 3-3: ﻿"Es una situación difícil, estamos descontentos, la afición también, estamos perdiendo todos, estamos dando opciones para los otros equipos y eso no puede pasar".



Conclusión: "Es difícil ahorita mismo sacar una conclusión, no queremos perder, íbamos ganando 2-0, lo teníamos controlado, le damos armas al rival, a nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles".



Sin regalos: "En este momento es difícil, al final tenemos que ser conscientes de qué hacemos bien y qué mal para que nos pasen estas cosas, estamos en casa, no podemos regalar nada, nos vamos muy tristes, somos conscientes y ojalá podamos mejorar".



Apoyo: "Hay que apoyarlos a todos, tenemos que ser líderes positivos, hay que decirnos las cosas, pero siempre con intención de mejorar, con la intención de ir al Mundial".

