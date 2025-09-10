Rolando Fonseca no se guardó nada: "Se deberían ir el Comité Ejecutivo y Miguel Herrera"

El goleador Rolando Fonseca no se guardó nada en sus polémicos comentarios y criticó a federativos, al entrenador Miguel Herrera y a los jugadores.

Desde la óptica de Fonseca se debe ir el Comité Ejecutivo de la Federación y el estratega Herrera.

"A la velocidad que se debería ir el Comité Ejecutivo, don Miguel Herrera, cuando no hay pantalones, no hay decisiones, cuando ven que sus dineros del premio del Mundial se están yendo es donde vienen las decisiones", comentó Fonseca.

Sobre los futbolistas, Fonseca indicó: "Los jugadores quedaron debiendo, una vez más vimos que el liderazgo carece, no solo afuera sino dentro de la cancha, la falta de lectura de juego, una vez más".

Además, afirmó que este grupo de seleccionados "no ha ganado nada" con la Tricolor, salvo Keylor Navas, quien es el de más experiencia.

"Cuando tenemos una generación de jugadores que no han ganado nada, pero que no han ganado nada o mucho en sus vidas privadas es lamentable, ustedes no se ayudan chicos, ustedes no representan a Costa Rica, no quieren representarla", agregó.

Por último, Fonseca envió un claro mensaje a los federativos. "Espero que don Osael, Sergio Hidalgo, Joseph Joseph, Jafet Soto, Juan Carlos Rojas, (Leonardo) Vargas salgan a dar la cara, si lo van a dejar háganse responsables. La Selección no es de ustedes, es del pueblo, son responsables de exigir", concluyó.