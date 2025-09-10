Rolando Fonseca no se guardó nada: "Se deberían ir el Comité Ejecutivo y Miguel Herrera"

Lo más destacado
El goleador Rolando Fonseca no se guardó nada en sus polémicos comentarios y criticó a federativos, al entrenador Miguel Herrera y a los jugadores.
Desde la óptica de Fonseca se debe ir el Comité Ejecutivo de la Federación y el estratega Herrera.
"A la velocidad que se debería ir el Comité Ejecutivo, don Miguel Herrera, cuando no hay pantalones, no hay decisiones, cuando ven que sus dineros del premio del Mundial se están yendo es donde vienen las decisiones", comentó Fonseca.
Sobre los futbolistas, Fonseca indicó: "Los jugadores quedaron debiendo, una vez más vimos que el liderazgo carece, no solo afuera sino dentro de la cancha, la falta de lectura de juego, una vez más".
Además, afirmó que este grupo de seleccionados "no ha ganado nada" con la Tricolor, salvo Keylor Navas, quien es el de más experiencia.
"Cuando tenemos una generación de jugadores que no han ganado nada, pero que no han ganado nada o mucho en sus vidas privadas es lamentable, ustedes no se ayudan chicos, ustedes no representan a Costa Rica, no quieren representarla", agregó.
Por último, Fonseca envió un claro mensaje a los federativos. "Espero que don Osael, Sergio Hidalgo, Joseph Joseph, Jafet Soto, Juan Carlos Rojas, (Leonardo) Vargas salgan a dar la cara, si lo van a dejar háganse responsables. La Selección no es de ustedes, es del pueblo, son responsables de exigir", concluyó.
Miguel Herrera: “Renunciar sería lo más cobarde de mi parte”
Miguel Herrera asumió toda la responsabilidad del empate 3-3 que pone contra las cuerdas el sueño mundialista de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
Herrera aseveró que se marcha ocupadísimo para la fecha de octubre y que no renunciaría, pues “sería lo más cobarde”.
¿Cuál es la autocrítica?
La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y nos empatan, no entiendo qué es lo que pasa en la cancha.
Federativos se reúnen tras comprometer la clasificación al Mundial
Los miembros de la Federación Costarricense de Fútbol se reunieron apenas terminó el partido 3-3 ante Haití.
Osael Maroto, presidente, Sergio Hidalgo, vicepresidente, Joseph Joseph, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, e Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales mantuvieron una conversación.
Honduras sí pudo ganar en casa y se pone líder en grupo de La Sele
Honduras sí pudo cumplir en su casa al vencer 2-0 a Nicaragua y colocarse líder del grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, grupo donde está la Selección Nacional.
Romell Quioto (47') y Alexy Vega (90+1') concretaron para la H.
Con esta victoria, Honduras queda a la cabeza del grupo con cuatro puntos. Luego siguen Costa Rica y Haití con dos unidades, y Nicaragua con una unidad.
Keylor Navas: "A nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles"
El portero Keylor Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.
Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:
El público dio su veredicto: "Fuera Piojo"
La Sele tocó fondo. El aguacero horas previas al partido, el mal momento de la Tricolor y aun así, hubo gente en las gradas que llegó a alentar, pero terminaron yéndose con una amarga experiencia.
Ni las banderas que llevaron, ni la cercanía a la fiesta patria preparó el ambiente para un nuevo fracaso.
La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití
“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.
La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.
