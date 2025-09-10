Ganadores y perdedores en eliminatorias de Concacaf: La Sele y Miguel Herrera con mala nota

Lo más destacado
Tras dos fechas de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, varias selecciones complican su camino a la Copa del Mundo 2026.
Tras las dos primeras fechas de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, analizamos los ganadores y perdedores de las jornadas.
Perdedores: La Sele y “El Piojo”
El desempeño de la selección de Costa Rica ante Nicaragua y Haití es uno de los momentos más complicados de la Tricolor en años recientes.
Con dos puntos, los ticos son terceros —último puesto clasificatorio para el repechaje— y ven cómo Honduras lidera el grupo C.
Este martes, el Estadio Nacional despidió a Miguel Herrera con cantos de “fuera Piojo”. Aunque el futuro del timonel parece asegurado, el apoyo de la afición es cosa del pasado.
"El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierde la ventaja, no entiendo qué pasa, hubo jugadas tontas, regalamos un penal” y “No entiendo por qué solo 20 minutos, el primer tiempo fue muy bueno, no entiendo por qué lo dejan de hacer bien, después vuelven a tomar la determinación”, son frases de Herrera que generan más dudas a su alrededor.
Ganadores: Jamaica
Los Reggae Boyz son el ejemplo de un equipo que no tuvo problemas para ejercer su favoritismo. En su grupo suman seis puntos y dan pasos agigantados hacia el Mundial 2026.
Perdedores: Panamá
Al igual que Costa Rica, también partían como favoritos en el grupo A, pero son terceros.
Empataron en casa de Surinam y en el Rommel Fernández ante Guatemala. Muy poco para un equipo que muchos sentían más cerca de México, Estados Unidos y Canadá que del resto de la zona.
Ganadores: Surinam
No solo son líderes en el grupo A, lo hicieron empatando ante los panameños y derrotando a El Salvador, que venía de ganarle a Guatemala.
Es un equipo complicado que se posiciona para quedarse con el boleto.
La afición pidió el "Fuera Piojo" la noche de este martes tras el empate ante Haití; sin embargo el técnico continuará en la Selección Nacional.
Así lo dio a conocer Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.
Luego de que el técnico mexicano Miguel Herrera fracasara en el inicio de la eliminatoria clave para Costa Rica con dos empates en dos partidos, la pregunta es: ¿Se queda o se va?
Desde la noche de este martes, los federativos analizan todos los panoramas de la Tricolor, entre ellos la labor de Herrera, quien no supo manejar una ventaja de 0-1 en Managua y de 2-0 ante Haití en el Estadio Nacional.
El propio Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, había revelado el dato el pasado 9 de junio en Teletica Deportes Radio.
El goleador Rolando Fonseca no se guardó nada en sus polémicos comentarios y criticó a federativos, al entrenador Miguel Herrera y a los jugadores.
Desde la óptica de Fonseca se debe ir el Comité Ejecutivo de la Federación y el estratega Herrera.
"A la velocidad que se debería ir el Comité Ejecutivo, don Miguel Herrera, cuando no hay pantalones, no hay decisiones, cuando ven que sus dineros del premio del Mundial se están yendo es donde vienen las decisiones", comentó Fonseca.
Miguel Herrera asumió toda la responsabilidad del empate 3-3 que pone contra las cuerdas el sueño mundialista de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
Herrera aseveró que se marcha ocupadísimo para la fecha de octubre y que no renunciaría, pues “sería lo más cobarde”.
¿Cuál es la autocrítica?
La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y nos empatan, no entiendo qué es lo que pasa en la cancha.
Los miembros de la Federación Costarricense de Fútbol se reunieron apenas terminó el partido 3-3 ante Haití.
Osael Maroto, presidente, Sergio Hidalgo, vicepresidente, Joseph Joseph, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, e Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales mantuvieron una conversación.
El portero Keylor Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.
Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:
La Sele tocó fondo. El aguacero horas previas al partido, el mal momento de la Tricolor y aun así, hubo gente en las gradas que llegó a alentar, pero terminaron yéndose con una amarga experiencia.
Ni las banderas que llevaron, ni la cercanía a la fiesta patria preparó el ambiente para un nuevo fracaso.
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.
La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.
Este es el hombre a hombre