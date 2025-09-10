Ganadores y perdedores en eliminatorias de Concacaf: La Sele y Miguel Herrera con mala nota

Tras las dos primeras fechas de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, analizamos los ganadores y perdedores de las jornadas.

Perdedores: La Sele y “El Piojo”

El desempeño de la selección de Costa Rica ante Nicaragua y Haití es uno de los momentos más complicados de la Tricolor en años recientes.

Con dos puntos, los ticos son terceros —último puesto clasificatorio para el repechaje— y ven cómo Honduras lidera el grupo C.

Este martes, el Estadio Nacional despidió a Miguel Herrera con cantos de “fuera Piojo”. Aunque el futuro del timonel parece asegurado, el apoyo de la afición es cosa del pasado.

"El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierde la ventaja, no entiendo qué pasa, hubo jugadas tontas, regalamos un penal” y “No entiendo por qué solo 20 minutos, el primer tiempo fue muy bueno, no entiendo por qué lo dejan de hacer bien, después vuelven a tomar la determinación”, son frases de Herrera que generan más dudas a su alrededor.

Ganadores: Jamaica

Los Reggae Boyz son el ejemplo de un equipo que no tuvo problemas para ejercer su favoritismo. En su grupo suman seis puntos y dan pasos agigantados hacia el Mundial 2026.

Perdedores: Panamá

Al igual que Costa Rica, también partían como favoritos en el grupo A, pero son terceros.

Empataron en casa de Surinam y en el Rommel Fernández ante Guatemala. Muy poco para un equipo que muchos sentían más cerca de México, Estados Unidos y Canadá que del resto de la zona.

Ganadores: Surinam

No solo son líderes en el grupo A, lo hicieron empatando ante los panameños y derrotando a El Salvador, que venía de ganarle a Guatemala.

Es un equipo complicado que se posiciona para quedarse con el boleto.