¿Cómo es la cláusula de salida en el contrato de Miguel Herrera con La Sele?
Despejado el futuro de Miguel Herrera en La Sele: Esto es todo lo que se sabe
El estratega mexicano es señalado por la afición. Los jugadores y federativos también.
La afición pidió el "Fuera Piojo" la noche de este martes tras el empate ante Haití; sin embargo el técnico continuará en la Selección Nacional.
Así lo dio a conocer Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.
El periodista informó que dos dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación sí querían la salida del estratega.
"El grueso coincide en que no salga el técnico a falta de un mes para ir a Honduras y Nicaragua en casa. No hay un plan B", destacó Sandoval durante el programa que se transmite de lunes a viernes a las 9 a. m.
Además, Sandoval informó que los dirigentes discutieron también en tomar medidas en relación con jugadores.
"Lo que se discutió es que hay que tomar medidas inmediatas, cuáles, la convocatorio de jugadores que puedan determinar otro tipo de cambio", concluyó.
Cláusula de salida
El propio Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, había revelado el dato el pasado 9 de junio en Teletica Deportes Radio.
“Cuando nos sentamos a negociar con Miguel fue muy fácil pues él no tiene agente, entonces le dijimos hagamos una relación 1-7, es decir, si vos te vas antes nos pagás siete meses de contrato y si te quitamos antes te pagamos uno… y él no tuvo ningún problema y lo firmó”, explicó Maroto en una entrevista en la que dijo que Herrera estaba "muy contento en el país".
Luego de que el técnico mexicano Miguel Herrera fracasara en el inicio de la eliminatoria clave para Costa Rica con dos empates en dos partidos, la pregunta es: ¿Se queda o se va?
Desde la noche de este martes, los federativos analizan todos los panoramas de la Tricolor, entre ellos la labor de Herrera, quien no supo manejar una ventaja de 0-1 en Managua y de 2-0 ante Haití en el Estadio Nacional.
