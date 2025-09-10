Despejado el futuro de Miguel Herrera en La Sele: Esto es todo lo que se sabe

La afición pidió el "Fuera Piojo" la noche de este martes tras el empate ante Haití; sin embargo el técnico continuará en la Selección Nacional.

Así lo dio a conocer Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.

El periodista informó que dos dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación sí querían la salida del estratega.

"El grueso coincide en que no salga el técnico a falta de un mes para ir a Honduras y Nicaragua en casa. No hay un plan B", destacó Sandoval durante el programa que se transmite de lunes a viernes a las 9 a. m.

Además, Sandoval informó que los dirigentes discutieron también en tomar medidas en relación con jugadores.

"Lo que se discutió es que hay que tomar medidas inmediatas, cuáles, la convocatorio de jugadores que puedan determinar otro tipo de cambio", concluyó.

﻿Cláusula de salida

El propio Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, había revelado el dato el pasado 9 de junio en Teletica Deportes Radio.

“Cuando nos sentamos a negociar con Miguel fue muy fácil pues él no tiene agente, entonces le dijimos hagamos una relación 1-7, es decir, si vos te vas antes nos pagás siete meses de contrato y si te quitamos antes te pagamos uno… y él no tuvo ningún problema y lo firmó”, explicó Maroto en una entrevista en la que dijo que Herrera estaba "muy contento en el país".



