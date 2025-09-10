¿Cómo es la cláusula de salida en el contrato de Miguel Herrera con La Sele?

Luego de que el técnico mexicano Miguel Herrera fracasara en el inicio de la eliminatoria clave para Costa Rica con dos empates en dos partidos, la pregunta es: ¿Se queda o se va?

Desde la noche de este martes, los federativos analizan todos los panoramas de la Tricolor, entre ellos la labor de Herrera, quien no supo manejar una ventaja de 0-1 en Managua y de 2-0 ante Haití en el Estadio Nacional.

El propio Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, había revelado el dato el pasado 9 de junio en Teletica Deportes Radio.

“Cuando nos sentamos a negociar con Miguel fue muy fácil pues él no tiene agente, entonces le dijimos hagamos una relación 1-7, es decir, si vos te vas antes nos pagás siete meses de contrato y si te quitamos antes te pagamos uno… y él no tuvo ningún problema y lo firmó”, explicó Maroto en una entrevista en la que dijo que Herrera estaba "muy contento en el país".





Además, en esa oportunidad, Maroto indicó que luego se verá qué sucede tras la Copa del Mundo de 2026, pero que Herrera estaba a gusto con sus funciones en suelo nacional.

Ahora bien, todo eso cambió y hoy el panorama es totalmente distinto en relación con la aceptación de la afición con Herrera.

Incluso, la hinchada que llegó al Estadio Nacional y llevó lluvia pidió la salida del estratega a gritos.

¿Qué pasará? Las siguientes horas son cruciales para determinar qué pasará con el futuro del estratega.