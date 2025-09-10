Miguel Herrera: “Renunciar sería lo más cobarde de mi parte”

Miguel Herrera asumió toda la responsabilidad del empate 3-3 que pone contra las cuerdas el sueño mundialista de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Herrera aseveró que se marcha ocupadísimo para la fecha de octubre y que no renunciaría, pues “sería lo más cobarde”.

¿Cuál es la autocrítica?

La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y nos empatan, no entiendo qué es lo que pasa en la cancha.

"El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierde la ventaja, no entiendo qué pasa, hubo jugadas tontas, regalamos un penal".

¿Qué opina sobre las críticas de la afición?

Es obvio que la afición no está contenta y no sacamos el resultado que queríamos.

¿Estaría dispuesto a renunciar?

Sería lo más cobarde de mi parte dejar mi puesto, si la directiva toma una decisión es otra cosa.

En este partido no podemos hablar de manejo de juego, pero vamos 2-0 comenzado el segundo tiempo. No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente y nos falta un mes para ver qué tenemos que mejorar.

¿Por qué hubo tanto retraso en los cambios?

Porque el equipo volvió a tomar la batuta del juego, necesitábamos tener oportunidades, pero no la concretamos y desafortunadamente no pudimos concretar las oportunidades que hicimos, pero vuelvo a lo mismo, tomamos el juego y teníamos que arriesgar por el resultado.

¿Qué no entendió de su equipo?

No entiendo por qué solo 20 minutos, el primer tiempo fue muy bueno, no entiendo por qué lo dejan de hacer bien, después vuelven a tomar la determinación, Keylor tapa el penal y nadie llega, no entiendo esa falta de determinación cuando la hay. No es que el barco va a la deriva.

¿Asume la responsabilidad de dejar ir el empate?

Toda la responsabilidad, soy el responsable de esto. Me trajeron para que funcionara, así que la idea es mía. En ningún momento no dije que no tenía idea del juego, es que se distrae en 20 minutos, no entiendo por qué se distraen en esos 20 minutos.

¿Se va más preocupado u ocupado para octubre?

Me voy ocupadísimo para conseguir los puntos en octubre, dejamos ir los puntos porque en ambos juegos dejamos ir la ventaja.

¿Falta liderazgo o calidad?

La hay. Si no hubiera calidad no seríamos mejores que los rivales en lapsos, lo que me ocupa es que se concentren en 90 minutos y que tiremos una pelota al fondo, eso no lo trabajo yo. La última jugada no la entendí nada, yo trabajo otra cosa. Me molesta porque trabajo para hacer lo mejor posible. Si me voy a ir me voy a ir con la idea que trabajamos.