Miguel Herrera: “Renunciar sería lo más cobarde de mi parte”

El técnico aseguró que no entiende por qué La Sele se desconcentra tanto en el partido.
Miguel Herrera asumió toda la responsabilidad del empate 3-3 que pone contra las cuerdas el sueño mundialista de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
Herrera aseveró que se marcha ocupadísimo para la fecha de octubre y que no renunciaría, pues “sería lo más cobarde”.
¿Cuál es la autocrítica?
La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y nos empatan, no entiendo qué es lo que pasa en la cancha.
"El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierde la ventaja, no entiendo qué pasa, hubo jugadas tontas, regalamos un penal".
¿Qué opina sobre las críticas de la afición?
Es obvio que la afición no está contenta y no sacamos el resultado que queríamos.
¿Estaría dispuesto a renunciar?
Sería lo más cobarde de mi parte dejar mi puesto, si la directiva toma una decisión es otra cosa.
En este partido no podemos hablar de manejo de juego, pero vamos 2-0 comenzado el segundo tiempo. No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente y nos falta un mes para ver qué tenemos que mejorar.
¿Por qué hubo tanto retraso en los cambios?
Porque el equipo volvió a tomar la batuta del juego, necesitábamos tener oportunidades, pero no la concretamos y desafortunadamente no pudimos concretar las oportunidades que hicimos, pero vuelvo a lo mismo, tomamos el juego y teníamos que arriesgar por el resultado.
¿Qué no entendió de su equipo?
No entiendo por qué solo 20 minutos, el primer tiempo fue muy bueno, no entiendo por qué lo dejan de hacer bien, después vuelven a tomar la determinación, Keylor tapa el penal y nadie llega, no entiendo esa falta de determinación cuando la hay. No es que el barco va a la deriva.
¿Asume la responsabilidad de dejar ir el empate?
Toda la responsabilidad, soy el responsable de esto. Me trajeron para que funcionara, así que la idea es mía. En ningún momento no dije que no tenía idea del juego, es que se distrae en 20 minutos, no entiendo por qué se distraen en esos 20 minutos.
¿Se va más preocupado u ocupado para octubre?
Me voy ocupadísimo para conseguir los puntos en octubre, dejamos ir los puntos porque en ambos juegos dejamos ir la ventaja.
¿Falta liderazgo o calidad?
La hay. Si no hubiera calidad no seríamos mejores que los rivales en lapsos, lo que me ocupa es que se concentren en 90 minutos y que tiremos una pelota al fondo, eso no lo trabajo yo. La última jugada no la entendí nada, yo trabajo otra cosa. Me molesta porque trabajo para hacer lo mejor posible. Si me voy a ir me voy a ir con la idea que trabajamos.
Honduras sí pudo ganar en casa y se pone líder en grupo de La Sele
Honduras sí pudo cumplir en su casa al vencer 2-0 a Nicaragua y colocarse líder del grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, grupo donde está la Selección Nacional.
Romell Quioto (47') y Alexy Vega (90+1') concretaron para la H.
Con esta victoria, Honduras queda a la cabeza del grupo con cuatro puntos. Luego siguen Costa Rica y Haití con dos unidades, y Nicaragua con una unidad.
¡Hasta en el motor! Vea donde chofer escondió licor de contrabando en Golfito
Un costarricense intentó burlar a las autoridades fronterizas ocultando más de mil botellas de licor en su carro, utilizando métodos similares a los empleados por organizaciones narcotraficantes para esconder drogas.
El hecho se registró en el puesto de la Policía de Fronteras, ubicado en el kilómetro 35 de Golfito, durante la revisión de un vehículo de carga liviana que ingresaba desde la frontera con Panamá.
Keylor Navas: "A nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles"
El portero Keylor Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.
Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:
El público dio su veredicto: "Fuera Piojo"
La Sele tocó fondo. El aguacero horas previas al partido, el mal momento de la Tricolor y aun así, hubo gente en las gradas que llegó a alentar, pero terminaron yéndose con una amarga experiencia.
Ni las banderas que llevaron, ni la cercanía a la fiesta patria preparó el ambiente para un nuevo fracaso.
La Sele se desinfla ante Haití y el sueño mundialista de momento es una pesadilla
La noche se convirtió en una pesadilla y soñar con el Mundial está hoy lejos, muy, muy lejos, más jugando de esta forma.
Costa Rica empató 3-3 ante Haití en un partido terrible en el que comenzó bien, pero poco a poco se comenzó a desinflar al punto de seguir sin sumar una victoria en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Cabe resaltar que estos dos empates se consiguen ante los rivales que en el papel son los más flojos del grupo. En fin, terrible. Más complicado imposible.
Ya no es solo falta de "actitud", Miguel Herrera es el principal señalado ante Haití
“La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión", dijo el técnico Miguel Herrera sobre el partido ante Nicaragua, pero ya ahora no solo es un tema de "actitud" sino también de entrenador.
La Tricolor no sabe manejar la ventaja en el marcador. Ante Nicaragua se dejó escapar un 1-0 y, ahora, fue Haití, en casa, un 2-0. El juego terminó 3-3.
Este es el hombre a hombre
Vea el golazo de chilena que le marcó Haití a Keylor Navas
La Selección de Haití sorprendió a todos con este golazo que significó el 2-2 momentáneo.
Duckens Nazon marcó un verdadero golazo de chilena para vencer a Keylor Navas.
Tal y como lo puede observar fue un tanto de gran factura, digno de una eliminatoria mundialista.
¡Golazo descomunal de Haití! Cierren el estadio pic.twitter.com/i1ZqWSNjzA— TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025