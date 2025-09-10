¡Hasta en el motor! Vea donde chofer escondió licor de contrabando en Golfito

Un costarricense intentó burlar a las autoridades fronterizas ocultando más de mil botellas de licor en su carro, utilizando métodos similares a los empleados por organizaciones narcotraficantes para esconder drogas.

El hecho se registró en el puesto de la Policía de Fronteras, ubicado en el kilómetro 35 de Golfito, durante la revisión de un vehículo de carga liviana que ingresaba desde la frontera con Panamá.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el conductor transportaba 1.006 envases de distintos tipos de licor sin declarar.

Según el reporte oficial y como se aprecia en las imágenes adjuntas, los agentes encontraron las botellas escondidas en los guardabarros, detrás y debajo de los asientos traseros, en la llanta de repuesto y dentro de sacos con aserrín. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el uso del compartimento del motor como escondite, a pesar del riesgo de explosión por las altas temperaturas.

Tras coordinar con la Policía de Control Fiscal, toda la mercancía fue decomisada y puesta a disposición de las autoridades competentes, ya que el conductor no presentó documentación que acreditara el pago de tributos.

Este tipo de maniobras evidencia el nivel de sofisticación que algunos contrabandistas están adoptando para evadir los controles en la zona sur del país.