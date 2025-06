Ariel Lassiter se despide de La Sele por una fractura: “La decisión fue del Timbers”

El jugador de la Selección Nacional, Ariel Lassiter, deberá ser operado tras sufrir una fractura oblicua del tercer metacarpo de la mano izquierda.

Tras el triunfo ante República Dominicana (2-1) y del cual Lassiter no pudo participar, el jugador se mostró dolido y externó su deseo de seguir en la Copa Oro.

"Yo estoy feliz que el equipo está jugando muy bien, pero en lo personal muy triste, yo quiero estar aquí, jugar por mi país. Ahora tengo que tener una lucha más y apoyar a mis compañeros", comentó Lassiter en la transmisión de Teletica Deportes Radio.



Lassiter indicó que "nunca es fácil, siempre es feo salir de la selección, quería apoyar a mis compañeros de cerca, tengo que regresar y recuperarme".



Además, el futbolista reveló que la decisión fue de su club, el Portland Timbers.

"Al final la decisión fue del Timbers, ellos dijeron que no, que podría ser más problema si me caigo o me pego en la mano. Aunque fuera así, yo dije que haría todo lo posible para vendarme, pero ellos me dijeron que no y tengo que regresar. Será cirugía y recuperarme", añadió.