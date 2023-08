Tica en Hawái: "Ni las cenizas quedaron de nuestro hogar"

“El incendio fue tal, que yo todavía huelo a humo, y eso que me he bañado como 15 veces, pero el humarascal se quedó impregnado, yo estoy hablando ahora, pero tardé dos días en poder salir del shock. Ahora estamos hospedados conde una cuñada en California, logré salir con mi esposo y mis perros, pero mucha gente no tuvo la misma suerte, muchos niños quedaron encerrados en sus casas porque sus papás estaban trabajando y no les dio tiempo”, agregó.