Salud habilitará 600 espacios para vacunarse gratis contra la fiebre amarilla

Este próximo lunes 25 de agosto se habilitarán 600 espacios para vacunarse gratis contra la fiebre amarilla.

Son 300 vacunas diarias contra la fiebre amarilla que se aplicarán gratis durante el martes 26 y miércoles 27 de agosto. Será en horarios de 8 a.m. a 12 m. d. en el Estadio Nacional (vea video adjunto de Telenoticias).

La campaña está dirigida exclusivamente a personas que viajan a Colombia durante los meses de agosto, setiembre, y que hayan adquirido su tiquete aéreo antes del 1° de agosto.

El Ministerio de Salud asegura que no se aceptarán reservas con tiquetes comprados a partir de esa fecha.

Las personas interesadas deberán solicitar su cita a través del formulario digital que se habilitará el lunes 25 de agosto a partir de las 2 p. m.

Se espera que a mitad de setiembre lleguen más vacunas contra la fiebre amarilla para que puedan ser vendidas en diferentes farmacias.