El "Creador de Presidentes": del futuro de Chaves, un ‘mea culpa’ y reuniones en Costa Rica

Si usted busca el nombre de Antonio Sola en internet, de las primeras referencias que saltan es la de "Creador de Presidentes".

Detrás de su trabajo sobresalen 19 victorias electorales. Esto incluye las de Mariano Rajoy en su natal España, la de Felipe Calderón en México o la de Juan Manuel Santos en Colombia.

Este consultor político visitó el país por tres días —afirma— en el marco de una conferencia en la Universidad de Costa Rica (UCR), que se llamó ¿Para qué perder cuando podemos ganar?, el 4 de setiembre pasado.

Sin embargo, también tuvo su tiempo para enterarse sobre la actualidad nacional y hasta reunirse con algunas figuras de la política costarricense.

En ese contexto, y durante una conversación con Teletica.com, analizó a Rodrigo Chaves y su administración, al tiempo que hizo reflexiones sobre sus discursos polarizantes.

Sobre ese particular, este medio solicitó una posición a la oficina de prensa de la Casa Presidencial, si que hasta el cierre de esta publicación se haya recibido respuest alguna.

A continuación un extracto de la entrevista:

¿Cómo visualiza usted la situación actual de Costa Rica a nivel político?

"Yo creo que Costa Rica está viviendo un momento de polarización política extrema que no es ajena a lo que está pasando en la región y en otros. Yo te diría que en el mundo, en otros continentes también. O sea que no es algo que le sucede nada más a los costarricenses.​

"Hay un presidente polarizante al estilo (Hugo) Chávez en Venezuela, al estilo de Manuel López (México), (Nayib) Bukele (El Salvador), (Álvaro) Uribe (Colombia). No importa si es de izquierda, de derecha.

"Son figuras polarizantes que buscan encontrar un espacio de la conversación mediática en el ecosistema digital y que tienen enfrente, digamos, arcos opositores que tratan de mantener con dificultades, porque la polarización es difícil para todos, también para los ciudadanos, muy difícil; mantener una conversación.

"La política fundamentalmente es, no solo el acuerdo, no solo el consenso, sino también el disenso y las posiciones distintas que te llevan a un enfrentamiento verbal, polarizante. Que no es malo.

"Es parte de la época que estamos viviendo, de las tensiones que estamos viviendo, porque nuestros políticos tampoco saben qué hacer con los gobiernos. Es muy difícil gobernar hoy. Más difícil que hace 50 años, mucho más complejo, con ciudadanías mucho más complejas, también.

"Y esa polarización ayuda a que, si la interpretamos bien, a madurar como sociedad y a decidir qué es lo que queremos para los próximos años en nuestros países.

"Así que la polarización no es del todo negativa, hay que tomarla como es para poder intervenirla y para poder trabajar en ella y llegar, después de este proceso de polarización, a acuerdos que permitan construir, con una especie de mayoría nuestros países.

"Porque he aprendido en el camino, en mi vida, cuando uno va a la competencia electoral, va a ganar una parte de los electores, no gana con todos los electores. Pero cuando gana y es presidente de un país, de una república, de una monarquía... de un país en democracia como es Costa Rica, gobierna para todos".

¿Qué opina sobre la popularidad del presidente Chaves?

"Cuando yo trabajé para Felipe Calderón, que fue presidente de México, en una de las reuniones que me tocó compartir con él, cuando le presentamos una encuesta y tenía 41 puntos de aprobación a los pocos meses de ser presidente, porque vino una crisis económica del precio del petróleo, que afectaba la canasta básica, comentó que el problema, y yo aprendí mucho de lo que él nos dijo ahí; comentó que el problema con 40 puntos de aprobación de gobierno o del presidente, no era este, pues en términos políticos muy graves, lo grave era que se empieza a perder la gobernabilidad, cuando la ciudadanía empieza a rechazar la acción de gobierno.

"Y eso es lo que le pasa a la inmensa mayoría de los presidentes. Es muy probable, ojalá no, porque si al presidente Chaves le va bien, a Costa Rica le puede ir bien; pero es muy probable que el presidente Chaves termine con una aprobación inferior a los 40 puntos.

"Puede ser, yo no soy adivino, vamos a ver qué y cómo trabaja y cómo trabajan los costarricenses. Pero es un hecho e, insisto, no es una cuestión de Costa Rica.

"Yo creo que esas cosas hay que hablarlas porque nos ayuda a madurar. Me parece a mí que cuando empiezas a caer por debajo de los 50, empiezas a entrar en un terreno muy sensible para los pueblos, para los ciudadanos que empiezan a castigar la gestión de gobierno. Eso es para pensarlo, para ver qué es lo que haces y para ver cómo lo trabajas.

"O sea, de cada 10 costarricenses hay 4,7 [ la más reiente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos -CIEP- arrojó una valoración positiva del 52% al 11 de setiembre de este año ] aprueban la presidencia. Está por debajo de cinco. Ha suspendido. Si 10 es lo máximo, menos de 5 está suspendido. No es para tirar cohetes. Entonces es cuando algo hay que pensar sobre lo que nos pasa en nuestros países.

"El presidente (Pedro) Sánchez en España tiene 35 puntos de aprobación. Está difícil luego sentarse a la mesa y poder dialogar y llegar a acuerdos así.

"La polarización uno cree que te sigue manteniendo vigente electoralmente porque es con el trozo de ciudadanos que te votaron por el que ganaste. Eso no sirve para mucho en gobierno. Entonces, los presidentes que creen que siguen en campaña electoral en los gobiernos terminan estropeando todo".

¿Qué se avecina para el país?

"Te voy a dar la noticia. Se avecina una polarización todavía mucho más extrema que la que tenemos ahora, porque el presidente Chaves va a tratar de contener lo que tiene, va a ganar un espacio en el Congreso, tener una fuerza política y, como él no se puede elegir, pues va a tratar de que su candidato y candidata pueda ganar.

"Pero lo que sí va a haber es polarización, sin lugar a dudas. Así que los ticos y las ticas, el pura vida, nos tenemos que preparar... yo no soy costarricense, pero me va a preparar también, para entrar a esa batalla que va a tensar la vida política del país y la vida ciudadana, porque la política está en los ciudadanos.

En algunos espacios, usted habla sobre una "destrucción la política tradicional". ¿A qué se refiere?

"Yo creo que varias cosas. La primera es que hoy asistimos a la muerte de las ideologías que hemos creído los ciudadanos que son el pan para hoy y el hambre para mañana, y estamos instalados en el pragmatismo más puro. Yo creo que incluso estamos asistiendo a la destrucción interesada por ciertos sectores de las religiones, de las grandes religiones en el mundo, que están provocando una ruptura de los ciclos políticos, que es justamente lo que me estaba preguntando.



"Los círculos políticos están rotos, los partidos están rotos. Son cascarones prácticamente vacíos que no representan a casi nadie.

"Esto no es algo solo de Costa Rica, pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en Europa, pasa en el mundo. En Costa Rica vamos a tener 25, 30 candidatos a presidente... ¿cuándo se ha visto esto?

"El bipartidismo, que en paz descanse, evidentemente, porque dejó de representar los intereses de los país y entramos a una dinámica muy populista, muy polarizante, en donde la industria de marketing político, que yo represento, tiene mucha culpa. Evidentemente tenemos mucha culpa, y tengo que pedir perdón también por eso, para, entre todos, ver cómo arreglamos el carro.

"Me doy cuenta que en esta circunstancia, es más importante en el siglo XXI, en el año 2024, hablar de personas y de liderazgos, no de partidos. El partido va a ser lo de menos.

"Bukele fue presidente con el partido GANA. El partido GANA en El Salvador en ese momento era el partido de 'Tony' Saca, un expresidente que está en la cárcel y uno de los partidos con la fama de más corrupción. Bukele, quien luchaba contra la corrupción, resentándose por GANA, el partido más corrupto, si me lo permites decirlo así, en El Salvador.

"¿De qué estamos hablando? Eso pasa, pero muy a menudo en nuestros países, porque los partidos ya no nos representan. Son un vehículo que el Código Electoral te obliga a tener para presentarse a la elección. Por lo tanto, los partidos, todos, están vacíos.

"¿Qué es en lo que hay que pensar? En qué tipo de liderazgo, de ser humano, de persona, queremos para gobernar nuestros países, porque hoy estamos demandando otro tipo de liderazgo. No estamos pensando en partidos políticos, estamos pensando en la persona.

"(Rodrigo) Chaves se presentó en un partido X, el partido que había. El (partido del) presidente Chaves, seguramente, los que me están viendo, ni lo conocen, porque eso es así. Pero no es algo de Costa Rica, no es único en Costa Rica, es en el mundo.

"Entonces hay que pensar en qué tipo de liderazgos queremos que gobiernen nuestros países. Con qué partido se presentan es lo de menos.

"Qué tipo de liderazgo y el tipo de liderazgo en la discusión que he tenido estos días no es algo alguien que responda a una determinada edad. 'Es que la renovación viene por los jóvenes'. No, eso es un falso sofisma, es un falso dilema, es una falsa conversación. No importa.

"Yo vengo de Liberia, una de las economías más pobres del mundo, en África, donde el presidente que ha ganado, con el que compartí la campaña, tiene 79 años: Joseph Boakai, que le ganó a un famosísimo exjugador de fútbol liberiano, que no es de aquí (Costa Rica), sino de Liberia de África, que se llama George Weah. Él era mucho más joven, más dinámico.

"No es un tema de edad, es un tema de comprender lo que nos está pasando a los ciudadanos. Quien lo haga va a ganar las próximas elecciones.

"Paréntesis, nada más. La elección pasada no fue necesariamente ese entendimiento. Quien ganó la elección pasada, fue quien representó el hartazgo y el cansancio de los costarricenses, que eso va a ser algo distinto en la próxima elección".

¿Distinto cómo? ¿O por qué?

"Aquí ya estamos hablando de adivinanzas.

"Yo me dedico a esto, estoy enamorado de mi profesión. Para que todos sepamos el voto: cuando uno va a votar, vota de manera emocional, no vota de manera racional. Uno vota con los sentimientos, siente cosas. Porque los seres humanos, que somos fundamentalmente animales, primero sentimos, luego pensamos y luego hacemos.

"No puedes pensar lo que no sientes o eres. No puedes pensar lo que no sientes. Primero sientes. Y el voto no está en el pensar, uno va con los sentimientos.

"Entonces la pregunta que me haces, te la voy a reformular: ¿cuál es la emoción que responde al sentimiento que va a 'gobernar' la próxima campaña electoral en Costa Rica?

"Yo todavía no lo sé. Lo que creo es que el hartazgo y el cansancio de los costarricenses está disminuyendo y se está transformand, emocionalmente hablando, como sociedad, en algo distinto.

"'Es que el chavismo (tendencia Rodrigo Chaves) va a ganar porque ese hartazgo sigue existiendo'. No, para nada.

"El costarricense de hace dos años no va a ser el de dentro de dos años. Y quien detecte ese proceso de emociones en la sociedad que vamos a tener dentro de dos años, va a ganar las elecciones.

"Ese es mi trabajo. Nuestro trabajo es interpretar culturalmente lo que pasa en un país para poder ayudar a una candidata o un candidato a ganar la Presidencia de la República. No hay que asustarse porque es así, porque siempre ha existido así.

"Esto es a lo largo de toda la historia política con el ser humano y con lo que siente el ser humano. Siempre hemos actuado así.

"Nada más que hoy es mucho más complejo porque tenemos un ecosistema digital en donde la tecnología marca la forma en la que estamos viviendo y nos está marcando la forma en la que hacemos política. Por eso todo ha cambiado y tenemos todos. los que gobernamos y los que no, muchas más preguntas que respuestas".

¿Por qué vino a Costa Rica?

"Tengo un hermano muy querido, un amigo, un socio con el que hacemos muchas cosas. Se llama Elliot Coen , a través de él y de la Universidad de Costa Rica, viene a dar una conferencia que se llama ¿Para qué perder si podemos ganar?, tratando de explicar las claves de justamente eso que te estoy diciendo: ¿qué nos está pasando como ciudadanos, que nos está pasando como políticos?



"Y sobre todo y, lo más importante, a eso vine, para compartir experiencias con distintos liderazgos de diferentes partidos políticos, del mundo de la empresa, de la sociedad civil, para preguntarnos: si esto es lo que nos está pasando, algo estamos haciendo mal.

"Yo creo que esto que estamos haciendo mal es porque fundamentalmente los ciudadanos hace unos años decidimos no involucrarnos en el gobierno de lo público.

"El gobierno de lo público es el gobierno que hemos decidido para ordenar nuestra sociedad y resolver nuestros problemas. Es una responsabilidad de todos. Todos tenemos una responsabilidad en el gobierno de lo público, pero nos hemos alejado. Los políticos se alejaron de nosotros y nosotros nos alejamos del gobierno de lo público. Es un abismo lo que hay. Entonces no hay conexión entre los ciudadanos y nosotros tenemos que involucrar.

"He venido a hablar de eso, he venido a conversar de eso, de expresar las preocupaciones y las posibles soluciones que yo estoy tratando de encontrar en distintas partes del mundo para construir un mundo mejor, que es lo que a mí me mueve.

"Nuestros nietos se merecen un mundo mejor al que nosotros recibimos. Si tú tienes 28 años, yo tengo 52. Yo tengo una responsabilidad con las generaciones que vienen detrás y las generaciones que están por delante de mí. Es que esto funciona así. El sentido común es sentir lo que decía antes: todos sentimos. El sentido es individual y el común, que es compartido, es una tarea de todos.

"¿Cómo va a ser una tarea de los políticos? ¿Tú dejarías que tu casa la gobiernen políticos? No, la gobiernas tú. La casa del gobierno de lo público es de todos, ¿cómo es que se lo dejamos a los políticos solos? Los elegimos, pero tenemos una responsabilidad de auditarlos, seguirlos y participar en las decisiones.

¿Qué papel juegan las redes sociales, los troles y el internet en ese contexto de polarización?

"Yo le llamo ecosistema digital, porque es mucho más allá de las redes sociales. Tiene que ver con los teléfonos, tiene que ver con un conjunto de herramientas tecnológicas que han influido la forma en la que estamos haciendo política.

"Por primera vez en la historia de la humanidad, este sistema está sustituyendo al sistema tradicional de los medios de comunicación, por el cual se decidían elecciones antes.



"Así que este sistema nuevo está ya logrando influir en el voto de las personas.

"Dentro de dos años va a ser mucho más profunda esa capacidad de influencia que hace dos años, que hace cinco y hace diez. Y esto va a ir agravándose cada vez más.

"La muerte de los medios tradicionales, de la intermediación de los medios tradicionales, está siendo sustituida por la vida de este ecosistema y por la intermediación que este sistema digital hace entre los políticos y nosotros los ciudadanos.

"Es un tema de intermediación, no de conversación. Yo para hablar como ciudadano, tomo mi teléfono y le puedo escribir directamente al presidente de la República y decirle lo que pienso de esto. Es así.

"Lo que pasa es que no está exento de riesgos. La inteligencia artificial, y desde luego las redes, lo que has llamado troles, pero que son las personalidades ocultas que tenemos en ese ecosistema. Hoy estos están jugando en los procesos electorales y las comunicaciones de gobierno.

"Lo que hay que hacer, como acaba de hacer Brasil, es legislar ese nuevo ecosistema, para que no haya abusos y la competencia entre todos sea igual, porque sino va a ser desigual. De hecho, en muchos países ya está siendo desigual.

"Entonces hay que legislar, hay que cuidar al ciudadano para que cuando salgas a jugar a la cancha, al partido de fútbol, el árbitro electoral, en este caso, sea justo. Que si hay penalti, lo pites, y si hay un fuera de juego, lo pites. Eso no se está haciendo y es el riesgo que nuestras democracias están corriendo.

"Por eso están tan cansadas nuestras democracias".

¿Eso incluye lo que se ha denominado "mano izquierda"?

"No sé qué es eso. Yo tengo dos: una izquierda y una derecha, No sé de qué es capaz de mano izquierda.

"Si te refieres a campaña sucia, de contraste, lo que se llama el lado B, etcétera. Significa regular eso también, claro. Tú tienes que tener un terreno en donde la transparencia jueguen y hoy no hay transparencia en los juegos electorales.

"En Cataluña intervino la diáspora rusa para incidir en el referéndum de independencia ilegal que llevaron a cabo el 11 de octubre de hace unos años. ¿O sea, qué hacen los rusos metidos en Cataluña?

"¿Tú qué dirías si los chinos se meten aquí a la campaña electoral para elegir a tu presidente? Bueno, no estamos muy lejos de eso. A lo mejor ya pasó y a lo mejor vuelve a pasar. ¿Eso está bien? No. Y es porque no estamos ocupándonos de lo que verdaderamente le afecta a los ciudadanos".

¿Por qué ganan los que ganan?

Yo creo que por tres cosas.

"Primero, porque entienden todo esto que acabamos de hablar.

"Lo segundo, porque hay un movimiento emergente ciudadano muy importante y están exigiendo liderazgos solidarios, cooperativos, colaborativos, altruistas y altamente compasivos.

"Y, desde luego, también porque son aquellos liderazgos, no partidos políticos, liderazgos que están sabiamente, incluyendo a las nuevas generaciones. Las generaciones nacidas después de los años 2000, que vienen con unas capacidades holísticas, de supraconciencia, de entendimiento de la realidad muy interesante y las están sumando a esas generaciones a las mesas de diálogo político.

"A mí me parece que esos tres elementos claramente están determinando aquellos que están ganando las elecciones".

