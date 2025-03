¿Requisito o no? Salud aclara si mayores de 60 años deben vacunarse contra fiebre amarilla

La normativa de los países suramericanos obligó al Ministerio de Salud a hacer algunas modificaciones con respecto a la vacunación contra la fiebre amarilla.



En esas naciones, el fármaco no es un requisito para mayores de 60 años. Por esa razón, tampoco lo puede ser en Costa Rica.



Así lo explicó la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, en una entrevista con Teletica.com.



“Zapato nuevo, chima. A veces, hay que hacer ajustes para homologar y estandarizar a todos los países. En Suramérica, los mayores de 60 años no se colocan la vacuna y no les obligan a tener ese requisito.



“Entonces, ya hemos tenido algunos incidentes y no, no, está bien: se sacó, nuevamente, una aclaración para no pedirles algo que en su mismo país no les solicitan ni siquiera tener el carné”, detalló la jerarca.



Por ejemplo, un ciudadano paraguayo tuvo problemas en el ‘counter’ del aeropuerto cuando intentó abordar un vuelo hacia Costa Rica.



El pasajero venía a exponer en una feria del libro; pero no tenía la vacuna. Al indagar, se dieron cuenta que tenía más de 60 años y en su país no es requisito.





Ahora, según las indicaciones de la cartera sanitaria, con solo verificar la edad, es suficiente.



“Aquí en Costa Rica, nosotros vivimos un toquecillo más de tiempo, los adultos mayores son bastante pochotones; pero, justamente para evitar estos incidentes, estamos valorando si para los mayores de 60 años hay una contraindicación absoluta, y así estandarizamos a todos.



“Quien se la quiere poner, puede ir para protegerse, pero damos la indicación: vaya donde su médico tratante; pero quien no, no va a ser un requisito”, aclaró Munive.



Además de la edad, quienes tengan contraindicaciones médicas tampoco están obligados a inmunizarse. Esto incluye a personas con enfermedades que bajan las defensas como el VIH; quienes reciben tratamientos oncológicos como quimioterapia; y algunos padecimientos reumatológicos que requieren esteroides por mucho tiempo.



“Hasta la alergia al huevo severa, porque es un sustrato de lo que tiene la vacuna, y hay que cuidarse”, concluyó la ministra.



Si alguno de estos es su caso, debe consultar con su médico y solicitarle un dictamen.



Con ese documento, visite una de las 82 áreas rectoras del Ministerio de Salud para que le validen una certificación internacional donde indican la contraindicación.