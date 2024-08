Victoria Fuentes celebra 10 años de ser madre: “Saúl es una muestra del amor de Dios”

La comunicadora Victoria Fuentes celebra los 10 años de vida de su primogénito, Saúl, y expresa lo agradecida que está por ser mamá.



​"Vieras que lindo porque este año asumo la maternidad de una forma diferente porque Saúl cumplió 10 años. Entonces yo digo: ah, hace 10 años soy mamá. Siempre pensamos como en la edad de los niños, pero no pensamos en el tiempo que llevamos asumiendo la maternidad, que yo creo que es infinita hasta que Dios ya me lleve de esta tierra y aún más allá.

Fuentes comentó que su hijo fue concebido por inseminación artificial y que fue la respuesta de sus oraciones y las de su esposo, Gustavo Gamboa, así como las de su familia.



​"Esperamos casi tres años y medio para lograr un embarazo, que fue por inseminación artificial, y en un momento creímos que no lo íbamos a lograr, y de las probabilidades así a la primera cuando haces una inseminación, es casi de un 20%, es muy bajita, entre más se hagan más posibilidades salen, y Saúl es una muestra del amor de Dios.

"Cuando yo tengo algo, alguna situación que no me sale o que di como todos que tenemos cargas o anhelos, que tal vez no salen, me pongo a pensar, bueno, si Dios nos dio a Saúl de una manera extraordinaria, él tiene un tiempo perfecto para todo. Yo creo que Saúl es esa muestra de Dios, de que no es en mi tiempo, es en el de Dios.