Victoria Fuentes y su familia están cerca del lugar donde el huracán Beryl tocó tierra

La periodista y locutora de Teletica Radio, Victoria Fuentes, está en el lugar donde el huracán Beryl tocó tierra este viernes por la mañana.



El huracán atacó el noreste de Tulum, muy cerca de Playa del Carmen, lugar donde se encuentra la comunicadora con su familia.



Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Beryl llegó a la Península de Yucatán con vientos de 95 km/h. Pese a eso, Fuentes dice que ella y su familia están bien, “gracias a Dios”.



Vicky, como es conocida de cariño, mostró en el video las ramas, árboles y hojas caídas producto de la velocidad del viento.

"Vamos por desayuno, los restaurantes están cerrados, entonces ayer habilitaron el centro de convenciones para que la gente pudiera quedarse ahí como un lugar de refugio y también para entregar la comida. Yo me dormí mucho, estábamos muy cansados y no escuché nada. Yo digo que Dios es muy bueno porque si no me hubiera asustado bastante", finalizó.