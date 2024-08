¡Shawn Mendes se enamoró de Costa Rica! Cantante canadiense está de nuevo en el país

Luego de estrenar su nueva canción Why Why Why, en la que confiesa el mal momento personal y profesional que vivió entre 2022 y 2023 y que casi se convirtió en padre, el reconocido cantante y modelo canadiense, Shawn Mendes, regresó a Costa Rica para disfrutar del “pura vida”.



Así lo confirmó la Oficina de Prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería tras la consulta de Teletica.com. El documento indica que Mendes, de 26 años, ingresó al país el pasado viernes 16 de agosto.



Esta no es la primera vez que el intérprete de Stitches visita territorio nacional. De hecho, Costa Rica se ha convertido en uno de sus destinos favoritos: en solo tres años, ha visitado el país cinco veces.



El canadiense recibió el año 2024 en Guanacaste, específicamente en la zona de Nosara. Sus estadías siempre se han extendido por más de una semana, esta última visita fue de 16 días.



Por el momento, el exintegrante de los Magcon Boys no ha publicado fotografías ni videos en Costa Rica. Debido a sus recurrentes visitas, los locales sospechan que el artista tiene una casa en los alrededores de Nicoya.