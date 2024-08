Shawn Mendes confiesa en nueva canción ‘Why Why Why’ que casi fue papá

El músico canadiense Shawn Mendes fue catalogado como un joven prodigio de la música pop y conquistó a millones de seguidores con su talento y carisma.

Mendes saltó a la fama por videos de Vine y luego se unió a los Magcon Boys, grupo al que también pertenecía el modelo Cameron Dallas, el comediante Matthew Espinosa y el compositor Aaron Carpenter.

Gracias al éxito que obtuvo en esta agrupación, luego inició su carrera como solista. Su primera canción conocida fue Stitches. Luego estrenó Bad Reputation, Treat You Better y There´s Nothing Holdin´ Me Back.

Posicionado como uno de los artistas canadienses más influyentes del medio y luego de muchos años de rumores, el artista confirmó su relación con la cantante y actriz Camila Cabello. En 2022 y luego de casi tres años de relación, la pareja se separó y Mendes anunció que se retiraba de la música por su salud mental.

Casi dos años después de este anuncio, el cantante de 26 años regresa al ojo público al estrenar dos singles, Why Why Why y Isn’t That Enough.

La primera canción es la que más ha dado de qué hablar, pues narra la historia de un amor que tuvo que dejar ir por su propio bien y que todavía no puede creer que “casi fue papá, cómo, si sigue siendo un niño”. Lo que no se sabe es qué pasó con el bebé y si fue producto de su relación con Cabello.

Estas dos canciones pertenecerán al álbum Shawn, que estrenará el 18 de octubre. En la promoción de su nuevo disco, Mendes confesó que la música realmente lo curó, y que hace un año no quería saber nada de esta.

​ “La música realmente puede ser medicina. Hace dos años, sentí que no tenía ni idea de quién era. Hace un año, no podía entrar a un estudio sin entrar en pánico. Así que estar aquí ahora mismo, con 12 hermosas canciones terminadas, se siente como un gran regalo. Sinceramente, gracias a Dios por mis amigos y familiares. La vida puede ser brutal, pero tener un pequeño grupo de personas en las que confías profundamente para guiarte la hace mucho mejor. Realmente, espero que te guste este álbum, a mí sí. Realmente lo hago. Espero que te haga sentir cálido y cercano a la tierra como lo hace conmigo”, confesó vía Instagram.

Este será el quinto lanzamiento de estudio del intérprete de Mercy. El también compositor fue nominado múltiples veces al Grammy y tiene importantes colaboraciones, entre ellas Monster con el también canadiense Justin Bieber.