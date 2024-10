¡Romeo Santos ya está en Costa Rica!

Anthony Santos, conocido artísticamente como Romeo Santos, ya está en el país. La información fue confirmada a este medio por parte de la producción del concierto que realizará Santos en Costa Rica el próximo sábado.



El "Rey de la Bachata" llegó al país acompañado de Lenny Santos, Max Agende Santos y Henry Santos, quienes forman parte de Aventura.



Fuentes cercanas a Teletica.com indicaron que el estadounidense prefirió mantener su llegada en perfil bajo, por lo que no quiso que lo recibieran los productores del evento ni la prensa.



Aparentemente, el intérprete llegó a eso de las 11:20 a.m. al país en el vuelo N889LV, que despegó de Panamá.



Por el momento, la Oficina de Migración no ha confirmado su ingreso al país, ya que habría aterrizado fue hace pocos minutos.

Noticia en desarrollo.